Asesinan al hermano de alias 'Fito' en urbanización privada de Olón

David Gabriel Macías Villamar, hermano de alias 'Fito', líder de Los Choneros, fue asesinado a tiros este domingo 12 de julio de 2026 en una urbanización privada de Olón, provincia de Santa Elena.

De acuerdo con la información policial, los sicarios ingresaron a la urbanización sometiendo a los guardias de seguridad en la garita de acceso.

Se conoce además, que vestían uniformes similares a prendas de unidades investigativas de la Policía Nacional.

Los sicarios dispararon más de 20 veces

Los atacantes irrumpieron en el inmueble donde estaba la víctima y dispararon en más de 20 ocasiones. Macías Villamar falleció de forma inmediata en el sitio.

Reportes de inteligencia lo perfilaban como cabecilla regional de la banda criminal Los Choneros. Tenía particular influencia operativa en la provincia de Manabí y presunta injerencia en la cárcel de Jipijapa.

Agentes de Criminalística recolectaron los indicios balísticos y analizan los videos de las cámaras de seguridad del complejo habitacional para trazar la ruta de escape de los criminales.

Se incrementa la violencia en Santa Elena

Este hecho violento ocurre pocas semanas después de que otro hermano de 'Fito', Ronald Javier Macías Villamar, alias 'Javi', fuera capturado en Colombia y recluido en la Cárcel del Encuentro, ubicada también en la provincia de Santa Elena.

Por su parte, alias 'Fito' permanece bajo prisión federal en los Estados Unidos tras haber sido extraditado en junio de 2025.

El asesinato ocurre en medio del incremento de violencia por la que atraviesa Santa Elena. En lo que va del año suma 117 muertes violentas.