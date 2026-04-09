Crimen en Pedernales quedó grabado en un Live; mujer de 21 años fue asesinada

El crimen ocurrió mientras había una transmisión en vivo en Pedernales

La víctima fue identificada como Nexy Ibarra, de 21 años, quien fue asesinada la noche del 6 de abril en el cantón Pedernales, en la vía que conecta con El Carmen.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cerca del cuartel del Cuerpo de Bomberos, dentro de una vivienda donde varias personas realizaban una transmisión en vivo.

En el video, que circuló posteriormente en redes sociales, se observa cuando varios desconocidos ingresan al inmueble.

Los atacantes al notar que estaban siendo grabados, uno de ellos mueve el dispositivo y la transmisión se corta abruptamente.

Investigación en curso y sin detenidos

Según los primeros reportes, en el lugar estaban seis personas que se comunicaban mediante lenguaje de señas, ya que tendrían discapacidad auditiva.

Testimonios iniciales indican que los atacantes actuaron con el rostro cubierto y que al menos una persona permaneció fuera de la vivienda mientras ocurría el ataque.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas del crimen y dar con los responsables. Hasta el momento no se han reportado detenidos ni se han confirmado los posibles móviles del hecho.

Este caso ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes piden mayor seguridad y que el hecho no quede en la impunidad.