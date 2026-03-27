Ataque armado en Jipijapa deja cuatro personas fallecidas

La madrugada de este viernes 27 de marzo un ataque armado que dejó cuatro personas fallecidas conmocionó a los habitantes del cantón Jipijapa, en la provincia de Manabí.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 03:00. Moradores narraron que escucharon detonaciones y alertaron inmediatamente a las autoridades.

El ataque se dio en el barrio Ricardo Loor donde las autoridades policiales llegaron para atender la emergencia e identificaron a las cuatro víctimas:

Marioly Lisbeth Vélez (20 años)

(20 años) María José Pincay (26 años)

(26 años) Irving Zambrano Díaz (23 años)

(23 años) Joselo Solórzano Díaz (20 años)

Según información confirmada por la Policía todas las víctimas eran oriundas de la ciudad de Portoviejo.

En lo que va de 2026, la provincia de Manabí ha registrado un total de 215 muertes violentas hasta el 18 de marzo. A pesar de esta cifra, los reportes oficiales indican una reducción del 13% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Solo en los primeros 12 días del año se contabilizaron 50 crímenes. El mes de enero cerró con aproximadamente 95 casos según algunos reportes locales.

El distrito Manta, Montecristi y Jaramijó: Este distrito, uno de los más conflictivos, finalizó enero con 59 muertes violentas, lo que representó un incremento del 9% respecto a enero de 2025.