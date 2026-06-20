Un adolescente fue asesinado cada 14 horas en Ecuador el primer trimestre de 2026

Los jóvenes están entre las principales víctimas de la violencia en Ecuador, según el Observatorio Niñez, Adolescencia y Juventud de Ecuador

Los niños, niñas y adolescentes también son víctimas de la violencia en Ecuador. Un análisis presentado por el Observatorio Niñez, Adolescencia y Juventud de Ecuador detalla que, durante el primer trimestre de 2026, se registraron 148 homicidios intencionales de adolescentes entre 12 y 17 años, un récord histórico para ese período.

Los datos fueron expuestos el pasado 15 de junio en un foro organizado por ChildFund Ecuador, donde se alertó sobre el crecimiento sostenido de los asesinatos de menores de edad en los últimos años.

Según el informe, el número de homicidios de adolescentes se ha multiplicado. Mientras que en los primeros tres meses de 2022 se reportaron 32 casos, en el mismo período de 2025 la cifra ascendió a 142, y en 2026 alcanzó los 148 asesinatos.

Las estadísticas reflejan que, durante el primer trimestre de este año, adolescentes murieron de forma violenta cada 14 horas en el país.

"De hecho el primer trimestres de 2026 se convirtió en el trimestre de más altos casos de homicidios de adolescentes en la historia del país", dijo Francisco Cevallo, miembro del Observatorio.

Otro dato revelado en el foro es que el 93,2 % de los homicidios de adolescentes fueron cometidos con armas de fuego.

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Además, Guayas concentra la mayor parte de los casos, con el 51,9 % de los homicidios de menores de edad registrados a escala nacional.

El informe también destaca que la situación se ha deteriorado en más de 10 años. La tasa de homicidios en adolescentes pasó de 2,8 por cada 100 000 habitantes en 2014 a 27,7 en 2025.

Las cifras muestran que la violencia afecta especialmente a la población joven. Durante todo 2025, en Ecuador murió de forma violenta un joven de entre 18 y 29 años cada tres horas, mientras que un adolescente fue asesinado cada 15 horas.