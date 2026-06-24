Ataque armado en Bastión Popular deja un muerto y un herido
Un joven de 23 años fue asesinado al norte de Guayaquil, tras un ataque armado.
Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.
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Actualizado:
24 jun 2026 - 16:27
Un nuevo hecho violento se registró en Bastión Popular, al norte de Guayaquil, dejando como saldo un joven fallecido y un herido.
El ataque armado sucedió el 22 de junio de 2026 en en el distrito Pascuales. El fallecido fue identificado como Diego Armando Valencia Sarco, de 23 años.
Autoridades investigan hecho violento
De acuerdo con información policial, el ciudadano había acudido al sector para visitar y reconciliarse con su expareja.
Al momento de descender de su auto fue atacado por sujetos armados lo que provocó la muerte de Diego quien iba acompañado por otro ciudadano que resultó herido.
Policía indicó que continúa con las investigaciones para esclarecer las motivaciones de este nuevo hecho violento.
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