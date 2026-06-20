Comerciante de pollos murió tras ataque armado en Guayaquil

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen mientras se recolectaban evidencias.

Un comerciante dedicado a la venta de pollos falleció luego de ser víctima de un ataque armado, la mañana del 19 de junio en los Vergeles, al norte de Guayaquil.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 07:00, cuando la víctima se encontraba en los exteriores de su local comercial.

Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al sitio y uno de ellos descendió del vehículo para dispararle en repetidas ocasiones.

Autoridades investigan el hecho violento

El atentado ocurrió en una vía de alta circulación, donde funcionan establecimientos comerciales, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras el hecho, el hombre fue trasladado a una casa de salud, sin embargo, los médicos confirmaron que el hombre ingresó al hospital sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Luis Félix Aucanshala Estrella, de 33 años.

Autoridades realizaron el levantamiento de indicios en la escena del crimen y continúan con las investigaciones para establecer si el asesinato guarda relación con la actividad comercial u otras circunstancias.