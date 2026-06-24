Un agente de tránsito fue asesinado en el norte de Guayaquil

Una ola de violencia sacudió a Guayaquil el martes 23 de junio de 2026. En menos de seis horas, al menos seis personas fueron asesinadas en distintos sectores de la ciudad, entre ellas un agente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

El crimen contra el uniformado ocurrió en el bloque 8 de Bastión Popular, en el norte de la urbe. Según información preliminar de la Policía Nacional, la víctima se encontraba en una lubricadora de vehículos cuando fue atacado por dos hombres armados.

Asesinan a tres personas en La Libertad

Según las primeras investigaciones, los atacantes llegaron al lugar a bordo de una tricimoto y comenzaron a disparar contra el agente, quien murió en el sitio. Tras perpetrar el ataque, los sospechosos escaparon de la escena.

Personal policial y equipos de Criminalística acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, recopilar indicios y ejecutar las primeras diligencias investigativas para localizar a los responsables y conocer las causas de esta muerte violenta.

Durante el operativo posterior al crimen, los uniformados encontraron la tricimoto utilizada por los armados, la cual había sido abandonada a pocos metros del lugar donde ocurrió el asesinato.