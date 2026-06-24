Dos ecuatorianas mueren atropelladas en Nueva Jersey tras partido de La Tri

Las dos víctimas fueron atropelladas tras asistir al partido de la Tri ante Curazao.

Dos mujeres ecuatorianas murieron tras ser atropelladas por un vehículo en la ciudad de Newark, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta una investigación para localizar al conductor, quien escapó del lugar después del impacto.

Según el medio Primicias, ante lo ocurrido, la Fiscalía del condado de Essex y la Dirección de Seguridad Pública de Newark iniciaron el 23 de junio de 2026 una investigación para esclarecer el caso e identificar al responsable.

El trágico hecho ocurrió la noche del pasado 20 de junio de 2026, alrededor de las 23:00, en la intersección de Park Avenue y North 7th Street, donde las víctimas, de 58 y 61 años, fueron embestidas. Ambas fallecieron en el lugar.

Un video de seguridad registró el momento en que las dos compatriotas fueron atropelladas por un automóvil rojo. Según los primeros reportes, el conductor circulaba a exceso de velocidad y sin respetar las señales de tránsito.

Según testimonios de personas que se encontraban en la zona, las mujeres regresaban después de asistir al partido de Ecuador frente a Curazao por el Mundial 2026.

En Quito un bus atropelló a un peatón y huyó

Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran a las dos ecuatorianas vistiendo camisetas de la Tri minutos antes de cruzar la vía donde fueron atropelladas.

Tras el impacto, el conductor no se detuvo para auxiliar a las víctimas y abandonó la escena. La investigación preliminar señala que huyó en dirección norte por North 7th Street.