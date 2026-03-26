Dos personas heridas en ataque armado en Carapungo, norte de Quito

Dos hombres a bordo de una motocicleta perpetraron un ataque armado en contra de un grupo de personas en una calle de Carapungo, en el norte de Quito, la tarde de este jueves 25 de marzo de 2026.

En horas de la tarde dos personas fueron atacadas con varios disparos en la calle Galo Plaza Lasso, cerca del estadio de fútbol.

Dos personas resultaron heridas por los disparos. Se trata de un hombre y su esposa, ambos trabajaban en un puesto ambulante de venta de comida.

Varios segundos del angustiante momento quedaron registrados en videos de las cámaras de seguridad del sector. Los moradores buscaron cómo resguardarse luego de que se escucharon los disparos en la calle.

En uno de los videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron por la avenida principal y se detuvieron frente a la transversal.

Allí uno de los hombres bajó de la motocicleta y disparó varias veces a sus víctimas. Ambos huyeron del lugar en el mismo vehículo.

La Policía llegó al lugar y acordonó la zona mientras recogían indicios del crimen para dar con los responsables.