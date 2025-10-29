Asesinan a tiros al músico urbano El Americano en pleno centro de Esmeraldas

Tairon Quiñónez Nieto, un músico conocido en el género urbano como 'El Americano', fue asesinado en el centro de Esmeraldas este miércoles 29 de octubre.

El violento hecho se registró pasadas las 14:00 en la avenida José Joaquín de Olmedo, entre las calles Mejía y Salinas, en el centro de la capital homónima de la provincia de Esmeraldas.

Según testigos el joven músico caminaba por la acera cuándo cerca de tres detonaciones de bala impactaron su cuerpo que quedó tendido sobre el pavimento.

Uniformados de la Policía Nacional que atendieron el hecho, llegaron hasta el lugar rápidamente y subieron al joven a una camioneta de la institución para trasladarlo al hospital de la ciudad.

Pese al rápido esfuerzo una de las balas habría ingresado por su axila y comprometió el corazón, por lo que murió antes de llegar a la casa de salud.

La Policía implementó un operativo para intentar capturar a los implicados en el asesinato del joven, un sospechoso fue retenido para investigaciones.

La delincuencia se ha incrementado en Esmeraldas que registra en menos de 24 horas cerca de siete homicidios al estilo sicariato.

La asambleísta de la RC Paola Cabezas, lamentó el asesinato del joven músico, "la violencia nos está arrebatando vidas, sueños y futuro", escribió en su cuenta de X.