Escuelas de Running gratuitas llegan al parque La Carolina

La nueva escuela de running en Quito se ubica en la Cruz del Papa, en la Carolina.

El Municipio de Quito incorporó una nueva escuela gratuita de running en el sector de la Carolina, al norte de la ciudad.

De acuerdo con la información, el punto de encuentro es la Cruz del Papa, en donde la ciudadanía podrá acceder a un entrenamiento guiado por profesionales.

Se podrá entrenar en los siguientes horarios:

Lunes, de 17:30 a 19:30

Miércoles, de 17:30 a 19:30

Sábados, de 07:00 a 09:00

El espacio está dirigido a hombres y mujeres que desean iniciar o fortalecer su práctica deportiva en el atletismo y desarrollar capacidades como resistencia física, disciplina, coordinación y técnica de carrera.

Otras escuelas para 'runners' en Quito:

Actualmente, la administración municipal cuenta con los siguientes puntos de encuentro de las Escuelas de Runnig:

Administración Zonal Calderón: Está en el parque San José de Morán, ubicado en la calle Carlos Mantilla. Los horarios son: lunes, miércoles y viernes, de 18:00 a 19:00.

Administración Zonal Manuela Sáenz: Está en el parque Itchimbía, frente al Palacio de Cristal, localizado en las calles José María Aguirre N4-108 y Concepción. Los entrenamientos son los martes y jueves, de 06:00 a 07:30.

Administración Zonal Quitumbe: Está en el parque Metropolitano Carollo, ubicado en la calle Matilde Álvarez, entre las avenidas Mariscal Sucre y Rumichaca Ñan. Los horarios son: martes y jueves, de 17:00 a 19:00, y los sábados de 08:00 a 10:00.