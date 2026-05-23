Vía Baños–Puyo permanece cerrada debido a un deslizamiento de tierra

Vía Baños–Puyo se encuentra cerrada debido a un deslizamiento. Autoridades realizan trabajos de limpieza.

La vía Baños–Puyo permanece cerrada la mañana de este sábado 23 de mayo de 2026. Esto, debido a un deslizamiento de tierra registrado en el sector Hidroagoyán.

De forma preliminar, las instituciones informaron que no existen personas ni vehículos atrapados en el lugar.

Sin embargo, añadieron, que el material continúa descendiendo con lodo, piedras y agua, provocando que el puente y la calzada permanezcan totalmente cubiertos y obstaculizados.

Autoridades sugieren evitar circular por la vía

De acuerdo con la información, las entidades competentes mantienen acciones para habilitar la vía en el menor tiempo posible.

Los trabajos se realizarán de acuerdo con las condiciones climáticas que se presenten durante la jornada.

El ECU 911 recomienda a la ciudadanía evitar circular por la zona mientras se ejecutan los trabajos de limpieza.

Tres días de feriado en Ecuador

Este sábado Ecuador inicia un feriado de tres días por la Batalla de Pichincha. Los días de asueto serán el sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo de 2026.

De acuerdo con información de las autoridades, se registran otras vías total y parcialmente cerradas, debido a deslizamientos, crecida de ríos entre otros factores.

Para mayor información sobre el estado de las vías en Ecuador haga clic aquí.