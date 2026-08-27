Tres personas fueron asesinadas en un ataque armado cerca a un cementerio en Guayaquil 

Una balacera se registró en los exteriores de un cementerio en el norte de Guayaquil.

Tres personas fueron asesinadas y una resultó herida tras una balacera en los exteriores del camposanto Jardines de la Esperanza, en el norte de Guayaquil. El ataque armado ocurrió al mediodía de este jueves 27 de agosto de 2026.

Se conoce que hombres armados llegaron al cementerio e interceptaron a un grupo de personas que acompañaban un funeral en el lugar. Allí dispararon contra los asistentes que acompañaban un cortejo fúnebre.

Imágenenes muestran que los cuerpos de las tres personas quedaron tendidos sobre la calzada, en medio de los gritos de quienes estaban ahí.

Reportes difundidos desde el lugar indicaron que los atacantes dispararon desde una furgoneta H1. Tras la balacera, la persona herida fue asistida por una ambulancia.

La Policía Nacional cerró la vía a la altura del redondel de San Felipe, según reportó Raymond Díaz. La medida obligó a los conductores a tomar un desvío hacia la avenida Doble Florida.