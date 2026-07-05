Investigan muerte de un hombre tras balacera registrada en el sur de Esmeraldas

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un hombre identificado como Daniel Sánchez, de aproximadamente 40 años murió la tarde del domingo 5 de julio tras recibir un disparo durante un incidente ocurrido al sur de la ciudad de Esmeraldas.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba con varias personas en un espacio ubicado detrás de una unidad educativa cuando se produjo una fuerte discusión.

Autoridades investigan el hecho

En medio del altercado se escuchó un disparo que impactó a Sánchez en el pecho. Quienes se encontraban en el lugar solicitaron ayuda y el hombre fue trasladado a una casa de salud, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Tras el crimen, agentes de la Policía acudió al sitio para acordonar la escena, levantar indicios balísticos y recopilar evidencias que permitan reconstruir lo sucedido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han determinado la motivación del hecho.