La alta costura envuelve París con moda de lujo, desde este lunes 6 de julio

Con vestidos escultóricos en silicona y referencias marinas, Schiaparelli abrió este lunes 6 de julio de 2026 la Semana de la Alta Costura de París, en un desfile que contó con el cantante Bad Bunny entre los invitados.

Titulada 'El abismo', la propuesta de Schiaparelli para la temporada otoño-invierno 2026-2027 estuvo repleta de corsés ultraceñidos en materiales sintéticos combinados con faldas bordadas transparentes o pantalones recubiertos de perlas.

"Hemos trabajado sin descanso para desarrollar nuevas técnicas de fabricación y nuevos materiales, inéditos en la alta costura.

Modelo presenta creación de Iris Van Herpen. AFP

El corpiño hiperrealista de un vestido no se moldea, sino que se esculpe antes de ser fundido en silicona y pintado de azul cielo", explicó Daniel Roseberry, director artístico de la marca.

Conjuntos llevan inspiración marina

Otro modelo incluía una chaqueta en silicona blanca con una parte de encaje en trampantojo, una técnica muy habitual en la firma, que ya utilizaba su fundadora, la italiana Elsa Schiaparelli.

La inspiración marina se ve en varios conjuntos, como uno en látex negro con tentáculos, o en un vestido en tul recubierto de puntos en silicona negros, como escamas, que recuerda a una medusa.

Entre los famosos presentes en el evento figuraron la oscarizada actriz malasia Michelle Yeoh y el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Modelo presenta cartera de mano de Christian Dior. AFP

El artista boricua, que dio dos conciertos este fin de semana en la capital francesa, lució un traje amarillo pastel y una corbata dorada en forma de trenza. En la solapa llevaba dos broches típicos de la marca, una cerradura y un ojo.

Desfiles y marcas más esperadas

El momento más esperado de la jornada será sin embargo el desfile de Dior, donde Jonathan Anderson presentará su segunda colección de alta costura para la marca francesa desde que tomó sus riendas creativas el año pasado.

En su debut en la alta costura en enero, el estilista norirlandés propuso un guardarropa lleno de alusiones florales.

Todo parece indicar que la naturaleza también estará muy presente este lunes, según las imágenes difundidas por la marca en Instagram en las que se ven exuberantes plantas con los sonidos de una tormenta de fondo.

Modelo presenta creación de Georges Hobeika. AFP

Un desfile solo para París

Otro momento clave de esta edición será el desfile de Chanel, el martes, en el que el francobelga Matthieu Blazy también presentará su segunda colección de alta costura para la marca de la doble C.

Los desfiles el miércoles de Balenciaga y Jean Paul Gaultier, que cambiaron recientemente de directores creativos y estuvieron ausentes en la anterior temporada, generan también mucha expectativa.

A diferencia de la Semana de la Moda, la alta costura se celebra en enero para la temporada de verano y en julio para la de invierno, solamente en la capital francesa.

Modelo presenta creación de Christian Dior. AFP

Se trata de una especificidad francesa en la que se presentan piezas únicas, hechas siempre a mano, destinadas sobre todo a las grandes galas y las alfombras rojas.