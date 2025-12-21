Tres jóvenes fueron liberados tras permanecer secuestrados por siete días en Ecuador

Un megaoperativo se realizó en tres ciudades para liberar a tres jóvenes

Tres jóvenes fueron rescatados tras permanecer en cautiverio por siete días. La Policía desplegó un operativo en tres ciudades de Ecuador el sábado 20 de diciembre del 2025 para su liberación.

Las víctimas fueron interceptados por dos vehículos, una camioneta y un automóvil. De los automotores descendieron alrededor de seis hombres quienes los sometieron y se los llevaron con rumbo desconocido. El hecho fue captado por una cámara de seguridad.

Después, sus familiares recibieron mensajes extorsivos, donde exigían 150 000 dólares a cambio de la liberación.

Tras recibir la denuncia, el personal especializado de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) ejecutó la operación 'Libertad' en Riobamba, Latacunga y Ambato.

Con labores de inteligencia, seguimiento y análisis, los uniformados ejecutaron allanamientos en las tres ciudades el sábado 20 de diciembre. En un inmueble de Ambato lograron localizar a las tres víctimas.

Las víctimas se encontraban en buen estado de salud y fueron trasladadas a una casa de salud para su valoración médica. Entre lágrimas, abrazos y gritos de emoción, los tres jóvenes se reunieron con sus familias.

Además, en el lugar se detuvo a dos hombres presuntamente implicados en el delito de secuestro extorsivo. La Policía los identificó como Byron F., quien tiene antecedentes por tenencia y posesión, robo, asociación ilícita, extorsión y terrorismo organizado, y Amir P.

Los uniformados también levantaron varios indicios relevantes para la investigación. Entre ellos se encuentran cuatro celulares y dos armas blancas.

La liberación se logró sin realizar ninguna transferencia monetaria y se pudo recuperar el vehículo en que se movilizaban los tres jóvenes.