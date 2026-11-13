Ataque armado en velorio de niños en Napo deja dos sospechosos abatidos y heridos

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este 13 de noviembre de 2026 que unidades de inteligencia repelieron un ataque armado durante el velorio de los dos hermanos hallados sin vida en Tena.

Un ataque armado se registró la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026 en los exteriores del centro donde son velados los hermanos Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado.

Los menores de 11 y 8 años fueron hallados sin vida en la provincia de Napo tras permanecer desaparecidos casi dos semanas.

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, hombres armados llegaron en un vehículo hasta el lugar de la velación y abrieron fuego contra los presentes.

La agresión fue repelida por unidades policiales de inteligencia e investigación que permanecían desplegadas en el sitio.

Como resultado del cruce de balas y una posterior persecución, dos de los presuntos atacantes fallecieron y otros tres resultaron heridos.

Despliegue previo y persecución

De acuerdo con el titular del Interior, el operativo preventivo en el sector se activó la noche del jueves 12 de noviembre, luego de que autoridades se reunirán con los familiares de los menores en Napo para agilizar la entrega de los cuerpos y atender sus inquietudes.

A pedido de una de las familiares, el Ministerio dispuso la presencia permanente de agentes de inteligencia en el sector para investigar si existían más implicados en el crimen de los niños.

"Horas más tarde, llegó un vehículo al lugar del velorio; sacaron armas de fuego y empezaron a disparar. Nuestros equipos estaban en el sitio y se inició un enfrentamiento". John Reimberg, ministro del Interior.

Tras la persecución policial, los uniformados decomisaron el arma de fuego utilizada para intentar amedrentar a la familia e incautaron el automóvil en el que se movilizaban los sospechosos, el cual quedó con múltiples impactos y daños.

Investigaciones en curso

Reimberg precisó que los tres heridos —entre los que constantes menores de edad que participaron en el ataque, según el informe preliminar del funcionario— se encuentran bajo custodia y reciben atención médica con pronóstico reservado.

Consultado sobre el móvil de la balacera contra los dos, el ministro indicó que el hecho es reciente y que las unidades investigativas levantan indicios.

Buscan determinar si el ataque guarda relación directa con la captura del principal sospechoso del asesinato de los hermanos.

"Vamos a actuar con toda la fuerza necesaria. Esa es la respuesta que van a recibir de nuestra Policía y de nuestros militares", enfatizó el funcionario al anunciar que se ampliará la información conforme avancen las diligencias.

Contexto: el caso de los hermanos Andi Alvarado

Flor Aracely, de 11 años, y Leodan Bolívar, de 8, vivían en la comunidad de Vista Anzu y desaparecieron el 30 de octubre de 2026, tras salir de su jornada escolar en la Unidad Educativa Elicio Olalla, en el sector de Santa Rosa, cantón Tena.

Las cámaras de seguridad captaron a los niños descendiendo de un autobús en Puerto Napo y abordando posteriormente una motocicleta conducida por un hombre.

Tras activarse la Alerta Emilia el 1 de noviembre, la búsqueda se extendió hasta el jueves 12 de noviembre, cuando la Fiscalía confirmó el hallazgo de ambos cuerpos.

Por este crimen, las autoridades detuvieron a Jerson Damián PG, señalado como sospechoso de haber trasladado a los menores el día de su desaparición.