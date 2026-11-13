Prisión preventiva para detenido por la desaparición y muerte de los hermanos Flor y Leodan Andi Alvarado en Tena

El juez dispuso prisión preventiva y fijó 90 días para la investigación.

Jerson Damián Perugachi Grefa recibió prisión preventiva este viernes 13 de noviembre de 2026, por su presunta responsabilidad en la desaparición involuntaria con resultado de muerte de los hermanos Flor y Leodán Andi Alvarado, en Tena, provincia de Napo.

La medida fue dispuesta por un juez luego de conocer los elementos presentados por la Fiscalía.

Además de ordenar la prisión preventiva, el juez estableció un plazo de 90 días para la instrucción fiscal, etapa en la que se reunirán elementos para esclarecer lo ocurrido.

Perugachi Grefa deberá permanecer privado de libertad mientras avanza el proceso, de acuerdo con la medida dictada.

¿Cuándo fue detenido Jerson Perugachi Grefa?

La detención ocurrió durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, en un operativo realizado entre las 03:00 y las 04:00.

La intervención estuvo a cargo de unidades investigativas de la Policía, en coordinación con la Fiscalía.

Durante una rueda de prensa en Tena, la Policía explicó que el detenido reúne características físicas similares a las del hombre captado por cámaras de seguridad cuando los dos hermanos subieron a una motocicleta y salieron con rumbo desconocido.

Tras su captura, Perugachi Grefa quedó a órdenes de la Fiscalía.

El ministro del Interior, John Reimberg, difundió una fotografía del detenido y afirmó: «Este asesino de niños ya está preso. Conozcan su nombre y su cara: Jerson Damián Perugachi Grefa».