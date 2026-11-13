¿Cómo desaparecieron y quiénes eran? Esto se sabe de los dos hermanos hallados sin vida en Tena

Los hermanos Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado fueron hallados sin vida el jueves 12 de noviembre.

La desaparición y posterior muerte de los niños Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado, dos hermanos de 11 y 8 años, respectivamente, conmocionó a la provincia de Napo.

Los menores fueron encontrados sin vida este jueves 12 de noviembre de 2026, después de permanecer desaparecidos casi dos semanas.

Los niños fueron vistos por última vez el pasado 30 de octubre cuando salieron de clases en la Unidad Educativa Elicio Olalla, ubicada en el sector de Santa Rosa, en el cantón Tena.

Desde entonces, sus familiares y las autoridades emprendieron una intensa búsqueda. Incluso, las autoridades activaron la Alerta Emilia.

¿Quiénes eran los dos hermanos?

Flor Aracely Andi Alvarado, de 11 años, y su hermano menor, Leodan Bolívar Andi Alvarado, de 8, eran estudiantes y vivían en la comunidad de Vista Anzu, en Napo.

Según las fichas de búsqueda difundidas por el Ministerio del Interior, Flor Aracely tenía una estatura aproximada de 1,50 metros, mientras que Leodan medía alrededor de 1,30 metros. Ambos tenían cabello y ojos negros.

¿Cómo ocurrió la desaparición?

El viernes 30 de octubre, los hermanos salieron de su jornada escolar aproximadamente a las 10:30. Sin embargo, nunca llegaron a su vivienda.

Durante las primeras investigaciones, la Policía Nacional recopiló información y revisó grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los menores.

Según los datos policiales difundidos durante la búsqueda, los niños fueron captados después de descender de un autobús en Puerto Napo. Posteriormente, habrían abordado una motocicleta conducida por un hombre.

🚨 https://t.co/zCSB6Txg9v 👉 Las autoridades activaron la Alerta Emilia en #Napo tras la desaparición de los hermanos Flor y Leodan Andi Alvarado en #Tena. https://t.co/fSicCnU8Er — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 2, 2026

Ante la desaparición, el 1 de noviembre las autoridades activaron la Alerta Emilia, un mecanismo de búsqueda inmediata para niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de alto riesgo.

Las fotografías y características físicas de los hermanos fueron difundidas para solicitar la colaboración ciudadana y obtener información que permitiera conocer su paradero.

La búsqueda se prolongó durante varios días, hasta que el jueves 12 de noviembre la Fiscalía General del Estado confirmó que los dos menores fueron encontrados sin vida en la provincia de Napo.

#FiscalíaEc dispuso el levantamiento de los cuerpos de los niños, la toma de versiones, entre otras diligencias investigativas encaminadas a esclarecer los hechos. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 12, 2026

Tras confirmarse el hallazgo, el ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la detención de Jerson Damián Perugachi Grefa, señalado como sospechoso de estar relacionado con la muerte de los hermanos.

Según información policial, el detenido reuniría características similares a las del hombre que aparece en las grabaciones cuando los niños abordaron la motocicleta.