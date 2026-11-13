Rastreo GPS de audífonos permitió capturar en Quito a sospechosos de violento asalto contra mujeres

Cinco ciudadanos extranjeros fueron aprehendidos en San Isidro del Inca, norte de Quito, tras ser rastreados mediante la señal GPS de unos audífonos robados durante un asalto en Iñaquito.

Cinco ciudadanos extranjeros fueron aprehendidos en el norte de Quito tras ser señalados por un asalto armado cometido en el sector de Iñaquito.

La captura se concretó gracias a la señal de rastreo de unos audífonos sustraídos a las víctimas durante el robo.

El operativo se ejecutó, luego de que una alerta ingresada al ECU 911 movilizara a unidades policiales del circuito Iñaquito hasta los exteriores de un edificio de la zona.

El asalto y el rastreo tecnológico

De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, en el lugar, dos mujeres relataron a los agentes que minutos antes habían sido interceptadas por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas.

Bajo amenazas y apuntándoles con armas de fuego, los implicados les arrebataron dinero en efectivo, joyas, teléfonos celulares, audífonos y documentos personales.

Tras recabar los testimonios, los uniformados activaron el rastreo de los dispositivos electrónicos robados.

La geolocalización de los audífonos marcó un punto en el sector de San Isidro del Inca, específicamente entre las calles De los Olivos y Quinta Transversal.

Allanan inmueble y recuperan evidencias

Con apoyo del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), los policías acudieron hasta un inmueble ubicado en el sector señalado.

Tras obtener autorización para ingresar al predio, los agentes ubicaron en el garaje una motocicleta con características similares a una de las utilizadas en el asalto.

Durante la intervención en el edificio, los uniformados hallaron a tres de los sospechosos dentro de una habitación en el tercer piso y localizaron a otros dos implicados ocultos en la terraza.

En poder de los aprehendidos se levantaron los siguientes indicios:

Un arma de fuego tipo revólver y seis cartuchos sin percutir.

Cuatro teléfonos celulares y cuatro artículos de oro.

Una motocicleta marca Yamaha y un vehículo marca Chevrolet.

Reconocimiento y trámite judicial

De acuerdo con el reporte policial, los cinco aprehendidos —identificados como Reimis José B. G., Luis Rafael B. B., Pablo Emilio G. S., Pablo Antonio M. S. y Katerin L. Á.— fueron reconocidos plenamente por las afectadas.

Los sospechosos y las evidencias incautadas fueron trasladados hasta la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía para el inicio del proceso judicial correspondiente.