Los ocho jóvenes de Daule serán sepultados este viernes 8 de junio de 2026

En el sector conocido como "Las Cañitas" en el km. 12 via Jujan- Babahoyo, fueron encontrados 8 cuerpos metidos en sacas de arroz.

Los cuerpos de los ocho jóvenes que desaparecieron en Daule, mientras viajaban hacia Milagro, fueron entregados a sus familiares y serán sepultados a las 11:00 de este viernes 5 de junio de 2026.

Sus restos fueron hallados en sacos de yute en la vía Juján Babahoyo el miércoles 3 de junio. Las autoridades los trasladaron al Centro de Medicina Forense de Guayaquil, en donde les realizaron la autopsia.

Funeral en Salitre

Los familiares recibieron los cuerpos la tarde del jueves y los trasladaron hacia sus viviendas en el sector de la T de Salitre, en Daule, donde se levantó una capilla ardiente. Vecinos y allegados acudieron a darles el último adiós.

Sus restos serán entregados en el camposanto de la parroquia Juan Bautista Aguirre a las 11:00. Los familiares de los ocho jóvenes piden a las autoridades que se haga justicia por su muerte.

Autopsia reveló las causas de muerte

El informe preliminar de la autopsia determinó que los ocho jóvenes murieron ejecutados, ya que se encontraron impactos de bala en sus cabezas, detalló Galo Muñoz, comandante de la Zona 5 de la Policía Nacional.

Según información policial, junto a los cadáveres se encontró un mensaje en el que se hacía referencia a un supuesto atentado entre integrantes de Los Lobos y Los Choneros, dos de las principales organizaciones criminales que operan en Ecuador.

El uniformado mencionó que el crimen no se habría ejecutado en el sector de Las Cañitas, donde fueron encontrados los cuerpos, sino horas antes.



