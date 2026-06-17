Sicarios atacan a dos mujeres en Manta este 17 de junio

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Dos mujeres fueron atacadas a tiros en Manta mientras se movilizaban en un auto color azul, la mañana de este 17 de junio de 2026.

El hecho sucedió específicamente en el sector Los Gavilánez, distrito Montecristi - Jaramijó.

De acuerdo con la información policial, sujetos armados atacaron el vehículo de las víctimas provocando la muerte instantánea de una mujer.

Autoridades investigan el hecho violento

La otra mujer quedó herida y fue trasladada a una casa de salud. Tras el hecho autoridades acordonaron la zona.

Indicaron que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las motivaciones del crimen y los responsables.

El hecho violento ocurre en medio del Estado de Excepción decretado este 16 de junio por el presidente, Daniel Noboa, para diez provincias, entre ellas Manabí.

El objetivo de la medida adoptada, según el mandatario, es enfrentar el avance de la violencia y la delincuencia en el país.