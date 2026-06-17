Policía abate a hombre que atacaba a su pareja en tienda de Guayaquil

La Policía abatió a un hombre mientras atacaba a su pareja dentro de una tienda en Guayaquil.

La Policía Nacional intervino mientras un hombre atacaba a su pareja en el interior de una tienda, en Guayaquil, este miércoles 17 de junio de 2026.

Los moradores del distrito Portete, en el suburbio, alertaron a las autoridades luego de que un hombre atacara con un cuchillo a su pareja al interior de una tienda.

Cuando los agentes llegaron, intentaron persuadir al hombre para que se detenga. La reja de la tienda estaba cerrada, por lo que los uniformados la forzaron para ingresar e intervenir.

De acuerdo con Carlos Fuertes Córdova, jefe del Distrito Portete, los policías del sector ingresaron e intentaron detener el ataque usando gas pimienta.

Sin embargo, esto no dio resultado, según Fuertes el atacante estaba presuntamente bajo efectos de alguna sustancia psicotrópica.

La Policía disparó al hombre en una de sus extremidades, pero tampoco se detuvo y "seguía apuñalándole a la ciudadana".

Finalmente, el hombre fue abatido en el sitio y la mujer fue trasladada de emergencia a una casa de salud.

La mujer sufrió graves heridas y permanece hospitalizada con pronóstico reservado.