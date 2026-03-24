Balacera a la altura del Malecón, en el centro de Guayaquil este martes 24 de marzo

Balacera a la altura del Malecón en Guayaquil

La noche de este martes 24 de marzo del 2026 se registró una fuerte balacera a la altura del Malecón, en el centro de Guayaquil.

Videos difundidos en redes sociales muestran a personas corriendo para resguardarse de dos personas a bordo de una motocicleta que disparaban contra la multitud.

Minutos después del ataque se observa a personas aglomerarse sobre una persona que habría resultado afectada producto de los impactos de bala.

Según información preliminar la persona habría fallecido sobre la calzada.