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Balacera a la altura del Malecón, en el centro de Guayaquil este martes 24 de marzo

Videos difundidos en redes sociales muestran a personas corriendo para resguardarse de las detonaciones.

Balacera a la altura del Malecón en Guayaquil

captura video

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

24 mar 2026 - 20:53

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La noche de este martes 24 de marzo del 2026 se registró una fuerte balacera a la altura del Malecón, en el centro de Guayaquil.

Videos difundidos en redes sociales muestran a personas corriendo para resguardarse de dos personas a bordo de una motocicleta que disparaban contra la multitud.

Minutos después del ataque se observa a personas aglomerarse sobre una persona que habría resultado afectada producto de los impactos de bala.

Según información preliminar la persona habría fallecido sobre la calzada.

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