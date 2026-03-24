Balacera a la altura del Malecón, en el centro de Guayaquil este martes 24 de marzo
Videos difundidos en redes sociales muestran a personas corriendo para resguardarse de las detonaciones.
Balacera a la altura del Malecón en Guayaquil
captura video
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Actualizada:
24 mar 2026 - 20:53
La noche de este martes 24 de marzo del 2026 se registró una fuerte balacera a la altura del Malecón, en el centro de Guayaquil.
Videos difundidos en redes sociales muestran a personas corriendo para resguardarse de dos personas a bordo de una motocicleta que disparaban contra la multitud.
Minutos después del ataque se observa a personas aglomerarse sobre una persona que habría resultado afectada producto de los impactos de bala.
Según información preliminar la persona habría fallecido sobre la calzada.
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