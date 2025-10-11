El Bloque de Seguridad interviene en Guayaquil con el ministro Reimberg a la cabeza

El ministro del Interior, John Reimberg, encabezó un operativo del Bloque de Seguridad.

El Bloque de Seguridad intervino en el norte de Guayaquil desde la mañana de este sábado 11 de octubre de 2025. A la cabeza del operativo figuró el ministro del Interior, John Reimberg y el comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávila.

Entre los primeros resultados figuran la detención de dos personas que se movilizaban en motos robadas y con armas de fuego, dijo Reimberg en sus redes sociales.

Esta captura ocurrió en el sector del Parque California, zona industrial de Guayaquil. Cientos de policías y militares intervinieron el Puerto Principal.

Varios operativos simultáneos se llevaron a cabo en Guayaquil. En otro sector un hombre fue detenido luego de intentar evadir los controles de las autoridades y disparar contra los uniformados.

En la Penitenciaría del Litoral también se registraron operativos para hallar artículos prohibidos. Según Reimberg, en las primeras horas los uniformados decomisaron al menos 40 celulares, drogas y cientos de cigarrillos.