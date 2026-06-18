Encuentran cadáver de una mujer envuelto en una cobija al norte de Quito

Hallan cuerpo de una mujer envuelto en el norte de Quito

El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado la mañana del miércoles 17 de junio de 2026 en la vía pública del sector La Roldós, en el norte de Quito.

De acuerdo con la información policial, el cadáver se encontraba envuelto en una cobija, junto a un contenedor de basura.

Autoridades investigan

Según las autoridades, un ciudadano en motocicleta observó un bulto sospechoso con aparentes manchas de sangre en horas de la mañana.

El testigo notificó de inmediato la emergencia al ECU 911. Datos de la Policía señalan que la víctima tenía entre 50 y 60 años de edad.

Autoridades indicaron que continuarán con las investigaciones para determinar las motivaciones del hecho violento y los responsables.