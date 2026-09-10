Cae estructura criminal integrada por exmilitares que operaba en nueve provincias del Ecuador

Cae estructural criminal conformada por exmilitares y que operaba en nueve provincias del Ecuador.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó los detalles de la operación 'Selva de Cristal' ejecutada este jueves 10 de septiembre de 2026 a través de sus canales oficiales.

La intervención se realizó de forma simultánea en nueve provincias: Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua, Bolívar y Zamora Chinchipe.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el apoyo de la UNODC.

Según el ministro, una estructura criminal integrada por exmiembros de las Fuerzas Armadas abastecía de explosivos a la minería ilegal y otros grupos delictivos.

Uno de los detenidos en un operativo que ejecutó la Policía a nivel nacional este 10 de septiembre de 2026. Ministerio del Interior

La operación dejó un saldo de 14 personas detenidas. Los sospechosos se dedicaban a la adquisición, fabricación, transporte, comercialización y distribución ilícita de armas, municiones y explosivos .

Las investigaciones determinan nexos con los Grupos Armados Organizados (GAO) Los Lobos y Choneros Fatales.

Además, se identifican conexiones en la frontera con estructuras ligadas al narcotráfico, como Comandos de la Frontera y Autodefensas Unidas de Nariño .

Durante las incursiones se incautaron armas de fuego, municiones, explosivos, cápsulas fulminantes, herramientas de fabricación, dispositivos electrónicos, vehículos y documentos.

Uno de los hallazgos principales fue un centro clandestino donde presuntamente se fabricaban municiones de calibres 5,56 mm, 9 mm y calibre 16.

Todos los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la justicia para su procesamiento legal.