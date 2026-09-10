Cae estructura criminal integrada por exmilitares que operaba en nueve provincias del Ecuador
La operación 'Selva de Cristal' dejó 14 detenidos en nueve provincias tras varios meses de investigación. La red fabricaba municiones y abastecía a grupos delictivos y bandas de la frontera.
Cae estructural criminal conformada por exmilitares y que operaba en nueve provincias del Ecuador.
Ministerio del Interior
Compartir
Actualizada:
10 sep 2026 - 15:32
El ministro del Interior, John Reimberg, informó los detalles de la operación 'Selva de Cristal' ejecutada este jueves 10 de septiembre de 2026 a través de sus canales oficiales.
La intervención se realizó de forma simultánea en nueve provincias: Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua, Bolívar y Zamora Chinchipe.
El operativo estuvo a cargo de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el apoyo de la UNODC.
Según el ministro, una estructura criminal integrada por exmiembros de las Fuerzas Armadas abastecía de explosivos a la minería ilegal y otros grupos delictivos.
La operación dejó un saldo de 14 personas detenidas. Los sospechosos se dedicaban a la adquisición, fabricación, transporte, comercialización y distribución ilícita de armas, municiones y explosivos .
Las investigaciones determinan nexos con los Grupos Armados Organizados (GAO) Los Lobos y Choneros Fatales.
Además, se identifican conexiones en la frontera con estructuras ligadas al narcotráfico, como Comandos de la Frontera y Autodefensas Unidas de Nariño .
Durante las incursiones se incautaron armas de fuego, municiones, explosivos, cápsulas fulminantes, herramientas de fabricación, dispositivos electrónicos, vehículos y documentos.
Uno de los hallazgos principales fue un centro clandestino donde presuntamente se fabricaban municiones de calibres 5,56 mm, 9 mm y calibre 16.
Todos los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la justicia para su procesamiento legal.
"Con esto damos otro golpe contundente a las economías criminales. Seguimos trabajando".John Reimberg, ministro del Interior.
Compartir