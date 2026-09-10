Flamengo 2026: el gigante que domina la cotización y el presupuesto de Libertadores
El rival de Independiente del Valle es uno de los gigantes del Continente que apunta a levantar el título más importante de Sudamérica en 2026.
El Flamengo tendrá un Boeing 737-800 con 76 asientos, sillas espaciosas gracias a un convenio comercial
Tomado de redes sociales
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Actualizada:
10 sep 2026 - 15:46
Flamengo se consolida como la potencia económica y deportiva más dominante del fútbol sudamericano en la Copa Libertadores 2026. Con una plantilla valuada en más de 200 millones, el conjunto de Río de Janeiro sostiene un valor de mercado que supera con holgura a la inmensa mayoría de sus rivales continentales, marcando una brecha presupuestaria sin precedentes en la región.
El costo total de la nómina del 'Mengão' alcanza los 210 millones de dólares, posicionándose en la cima de las cotizaciones continentales junto a Palmeiras, otro top. La confección de un plantel repleto de figuras internacionales le permite al cuerpo técnico rotar nombres sin perder jerarquía competitiva, convirtiendo al cuadro carioca en el rival a vencer dentro del torneo continental.
El futbolista mejor cotizado del plantel es el mediocampista Lucas Paquetá, con un valor de mercado individual de 32 millones de dólares tras su histórico retorno al club. En la línea ofensiva destacan nombres de la talla de Pedro, cotizado en 20 millones, y Samuel Lino, tasado en 16 millones, consolidando un ataque de nivel europeo.
La zona medular y el sector defensivo mantienen un estándar de alto valor económico y rendimiento. El uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el colombiano Jorge Carrascal encabezan la creación de juego con cotizaciones de 14 y 13 millones respectivamente, mientras que en la zaga central destacan Léo Ortiz y Léo Pereira, valuados en 12 millones cada uno.
En términos de presupuesto e inversión directos para esta campaña, la directiva del Flamengo desembolsó más de 97 millones en la adquisición de nuevos refuerzos. Esta agresiva política de contrataciones incluyó el traspaso récord de Lucas Paquetá por un monto cercano a los 42 millones, la cifra más alta desembolsada por un club sudamericano en toda la historia.
El músculo financiero del Flamengo, impulsado por sus ingresos comerciales, recaudación por taquilla y derechos de transmisión, redefine las reglas del juego en la Copa Libertadores 2026. Esta diferencia de presupuesto no solo garantiza profundidad en el banquillo para afrontar la doble competencia, sino que reconfirma la ambición de la institución por alzar nuevamente el trofeo de clubes más importante de América.
Flamengo resuelve su logística aérea con un avión exclusivo para la temporada 2026
Flamengo cerró un innovador acuerdo estratégico para garantizar un avión de uso exclusivo durante sus desplazamientos en las competiciones nacionales e internacionales de 2026. La medida busca eliminar las complejas escalas de los vuelos comerciales convencionales y optimizar al máximo los tiempos de descanso de la plantilla en un calendario sudamericano sumamente exigente.
A diferencia del modelo adoptado por Palmeiras —donde su presidenta adquirió la aeronave de forma directa—, la directiva del Flamengo no desembolsó fondos de su tesorería para la compra del avión. La operación fue estructurada mediante un contrato de arrendamiento logístico y prioridad de vuelo en alianza con una compañía de aviación charter especializada.
La aeronave elegida es un Boeing 737-800 con base permanente en Río de Janeiro, configurado internamente con menor cantidad de asientos y mayor espacio entre filas para favorecer la comodidad de los futbolistas. La empresa operadora mantendrá el avión listo para responder con absoluta inmediatez a la agenda de viajes que requiera la dirigencia del 'Mengão'.
Este acuerdo garantiza entre 30 y 35 operaciones aéreas al año para cubrir los compromisos en el Brasileirão, la Copa do Brasil y la Copa Libertadores. Durante los días en que el equipo no requiera traslados, la compañía charter podrá comerciales la aeronave a otros usuarios, un esquema que permite reducir drásticamente los costos operativos para la institución carioca.
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