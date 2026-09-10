Flamengo 2026: el gigante que domina la cotización y el presupuesto de Libertadores

Flamengo se consolida como la potencia económica y deportiva más dominante del fútbol sudamericano en la Copa Libertadores 2026. Con una plantilla valuada en más de 200 millones, el conjunto de Río de Janeiro sostiene un valor de mercado que supera con holgura a la inmensa mayoría de sus rivales continentales, marcando una brecha presupuestaria sin precedentes en la región.

El costo total de la nómina del 'Mengão' alcanza los 210 millones de dólares, posicionándose en la cima de las cotizaciones continentales junto a Palmeiras, otro top. La confección de un plantel repleto de figuras internacionales le permite al cuerpo técnico rotar nombres sin perder jerarquía competitiva, convirtiendo al cuadro carioca en el rival a vencer dentro del torneo continental.

El futbolista mejor cotizado del plantel es el mediocampista Lucas Paquetá, con un valor de mercado individual de 32 millones de dólares tras su histórico retorno al club. En la línea ofensiva destacan nombres de la talla de Pedro, cotizado en 20 millones, y Samuel Lino, tasado en 16 millones, consolidando un ataque de nivel europeo.

La zona medular y el sector defensivo mantienen un estándar de alto valor económico y rendimiento. El uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el colombiano Jorge Carrascal encabezan la creación de juego con cotizaciones de 14 y 13 millones respectivamente, mientras que en la zaga central destacan Léo Ortiz y Léo Pereira, valuados en 12 millones cada uno.

Valores de la Plantilla en USD - CR Flamengo 2026 CR Flamengo — Plantilla 2026 Valores de mercado de los jugadores en la Copa Libertadores (Expresado en Dólares - USD) Valor Total Aprox: $229.63M Promedio Plantel: $8.21M Jugador Top: L. Paquetá ($35.20M) # Jugador Posición Edad Nac. Valor de Mercado (USD) 1 Lucas Paquetá Top Mediocentro ofensivo 29 🇧🇷 BRA $35.20 M 2 Pedro Delantero centro 29 🇧🇷 BRA $22.00 M 3 Samuel Lino Extremo izquierdo 26 🇧🇷 BRA $16.50 M 4 Giorgian de Arrascaeta Mediocentro ofensivo 32 🇺🇾 URU $15.40 M 5 Jorge Carrascal Mediocentro ofensivo 28 🇨🇴 COL $14.30 M 6 Léo Ortiz Defensa central 30 🇧🇷 BRA $13.20 M 7 Léo Pereira Defensa central 30 🇧🇷 BRA $13.20 M 8 Agustín Rossi Portero 31 🇦🇷 ARG $11.00 M 9 Vitão Defensa central 26 🇧🇷 BRA $11.00 M 10 Evertton Araújo Pivote 23 🇧🇷 BRA $11.00 M 11 Gonzalo Plata Extremo derecho 25 🇪🇨 ECU $9.90 M 12 Nicolás de la Cruz Mediocentro 29 🇺🇾 URU $8.80 M 13 Ayrton Lucas Lateral izquierdo 29 🇧🇷 BRA $7.70 M 14 Luiz Araújo Extremo derecho 30 🇧🇷 BRA $6.60 M 15 Andrew Portero 25 🇧🇷 BRA $5.50 M 16 Matías Viña Lateral izquierdo 28 🇺🇾 URU $3.85 M 17 Guillermo Varela Lateral derecho 33 🇺🇾 URU $1.10 M

En términos de presupuesto e inversión directos para esta campaña, la directiva del Flamengo desembolsó más de 97 millones en la adquisición de nuevos refuerzos. Esta agresiva política de contrataciones incluyó el traspaso récord de Lucas Paquetá por un monto cercano a los 42 millones, la cifra más alta desembolsada por un club sudamericano en toda la historia.

El músculo financiero del Flamengo, impulsado por sus ingresos comerciales, recaudación por taquilla y derechos de transmisión, redefine las reglas del juego en la Copa Libertadores 2026. Esta diferencia de presupuesto no solo garantiza profundidad en el banquillo para afrontar la doble competencia, sino que reconfirma la ambición de la institución por alzar nuevamente el trofeo de clubes más importante de América.

Flamengo resuelve su logística aérea con un avión exclusivo para la temporada 2026

Flamengo cerró un innovador acuerdo estratégico para garantizar un avión de uso exclusivo durante sus desplazamientos en las competiciones nacionales e internacionales de 2026. La medida busca eliminar las complejas escalas de los vuelos comerciales convencionales y optimizar al máximo los tiempos de descanso de la plantilla en un calendario sudamericano sumamente exigente.

A diferencia del modelo adoptado por Palmeiras —donde su presidenta adquirió la aeronave de forma directa—, la directiva del Flamengo no desembolsó fondos de su tesorería para la compra del avión. La operación fue estructurada mediante un contrato de arrendamiento logístico y prioridad de vuelo en alianza con una compañía de aviación charter especializada.

La aeronave elegida es un Boeing 737-800 con base permanente en Río de Janeiro, configurado internamente con menor cantidad de asientos y mayor espacio entre filas para favorecer la comodidad de los futbolistas. La empresa operadora mantendrá el avión listo para responder con absoluta inmediatez a la agenda de viajes que requiera la dirigencia del 'Mengão'.

Este acuerdo garantiza entre 30 y 35 operaciones aéreas al año para cubrir los compromisos en el Brasileirão, la Copa do Brasil y la Copa Libertadores. Durante los días en que el equipo no requiera traslados, la compañía charter podrá comerciales la aeronave a otros usuarios, un esquema que permite reducir drásticamente los costos operativos para la institución carioca.