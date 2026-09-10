¡EN VIVO! Astillero FC y Católica definen el semifinalista de la Copa Ecuador 2026

Cotejo entre Universidad Católica vs. Macará, por la fecha 10 de la serie A del fútbol Ecuatoriano, campeonato de la Liga, en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda.Fotos: API / Rolando Enríquez

Astillero FC y Universidad Católica miden fuerzas este jueves 10 de septiembre en un duelo decisivo por los cuartos de final de la Copa Ecuador 2026. El encuentro, programado a partido único en el estadio Alejandro Ponce Noboa del sector Fertisa en Guayaquil, pondrá a prueba las aspiraciones de dos realidades futbolísticas muy distintas en busca del último boleto a la fase semifinal.

El conjunto local llega como la gran revelación de esta edición del torneo de integración nacional. El elenco guayaquileño, que milita en la Segunda Categoría del Guayas donde ostenta el bicampeonato provincial, ha dejado en el camino a rivales de jerarquía como Guayaquil City, Daquilema y 22 de Julio.

Apoyado en la experiencia de futbolistas de amplio recorrido en el balompié ecuatoriano como Johan Mina, Roberto Valarezo y Onofre Mejía, el cuadro de Fertisa busca firmar una gesta histórica en su reducto.

Por su parte, Universidad Católica afronta este choque con la responsabilidad de hacer valer su condición de favorito y vigente campeón del certamen. El conjunto dirigido técnicamente por Diego Martínez llega con la obligación de imponer su jerarquía colectiva y el ritmo de juego propio de la Serie A para superar el incómodo cerrojo defensivo y la presión ambiental que suele proponer el rival en la cancha del Ponce Noboa.

Las condiciones del terreno de juego y el clima cálido de la urbe porteña perfilan un desarrollo de partido dinámico, donde la efectividad en las áreas jugará un rol determinante. Mientras Astillero apostará por un bloque compacto, la solidez defensiva y las transiciones rápidas para castigar los espacios, la 'Chatoleí' intentará adueñarse de la posesión del balón desde el inicio para desgastar al rival y generar volumen ofensivo por las bandas.

El vencedor de esta eliminatoria de cuartos de final obtendrá el pase a la penúltima ronda del torneo, donde ya espera Liga Deportiva Universitaria de Quito tras eliminar a Deportivo Cuenca. La transmisión en vivo del compromiso para todo el territorio ecuatoriano estará disponible a través de las señales de Teleamazonas en televisión abierta,