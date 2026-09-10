La otra emergencia a un mes del terremoto en Colombia: El 16% de municipios rurales sin médicos

La otra emergencia tras el terremoto en Colombia es la crisis en salud en los municipios afectados

Un análisis realizado en 396 municipios afectados por el terremoto de magnitud 7.4 reveló que varias zonas rurales ya tenían dificultades para acceder a servicios de salud antes y despues del sismo.

En los municipios rurales dispersos, 16,4% no contaba con médicos generales registrados y la falta de especialistas era evidente.

El terremoto expuso brechas que ya existían

El terremoto del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, afectó a 16 departamentos de Colombia.

El balance de la emergencia llegó a 331 fallecidos y 4 439 heridos al 25 de agosto, mientras cientos de miles de personas fueron registradas como damnificadas.

Pero la emergencia también dejó expuestas dificultades que ya estaban presentes en varios territorios. Un análisis de Así Vamos en Salud, denominado Condiciones Previas en Salud, revisó 396 municipios afectados y comparó sus condiciones según su nivel de ruralidad.

16,4% de municipios rurales no tenía médicos generales

El estudio encontró que 16,4% de los municipios rurales dispersos afectados no tenía médicos generales registrados antes del terremoto.

La diferencia también aparece al comparar la disponibilidad de profesionales: la densidad de médicos en ciudades y aglomeraciones era 6,7 veces mayor que en los municipios rurales dispersos.

La falta de especialistas es todavía más marcada. Ninguno de los municipios rurales dispersos afectados tenía pediatras registrados antes del sismo, mientras que en los municipios rurales la ausencia llegaba al 95,4%.

Esto no significa que sus habitantes no recibieran atención, sino que podían depender de desplazamientos o servicios enviados temporalmente desde otras zonas.

También hay una brecha en conectividad

El acceso a internet es otro de los problemas identificados. En los municipios rurales dispersos afectados, la penetración promedio del internet fijo rondaba el 2%, una diferencia que puede dificultar herramientas como la telemedicina, las consultas con especialistas y el intercambio de información durante una emergencia.

Las diferencias también se reflejan en servicios básicos. En Norte de Santander, por ejemplo, los 13 municipios afectados incluidos en el análisis tenían antes del terremoto una cobertura promedio de 39,26% en acueducto y 34,50% en alcantarillado.

Más de 300 establecimientos de salud afectados

El terremoto también golpeó directamente a la infraestructura sanitaria. Según la OPS/OMS, 303 establecimientos de salud resultaron afectados en 11 de los 15 departamentos impactados.

Hasta el 18 de agosto, el Ministerio de Salud había verificado daños en 192 establecimientos y priorizado 50 donde las afectaciones podían comprometer la continuidad de los servicios.

La OPS/OMS informó que trabaja con las autoridades colombianas en la evaluación de los establecimientos dañados, el seguimiento de riesgos en albergues temporales, la coordinación de equipos médicos de emergencia y el mantenimiento de servicios esenciales.

Salud mental y laboratorios también están afectados

La atención después del terremoto no se limita a las lesiones provocadas por el sismo.

Las autoridades y organismos internacionales también trabajan en salud mental y apoyo psicosocial, mientras continúan las evaluaciones sobre la capacidad de los servicios sanitarios.

Según reportes de medios colombianos, dos semanas después del evento, los laboratorios de salud pública de Quindío, Risaralda y Caldas permanecían cerrados debido a daños en su infraestructura, mientras que las actividades del laboratorio del Valle del Cauca habían sido suspendidas temporalmente mientras se evaluaban sus instalaciones, equipos y condiciones de seguridad.

La emergencia también deja una tarea para la recuperación

El análisis de Así Vamos en Salud advierte que estas brechas no fueron provocadas por el terremoto, pero pueden influir en la capacidad de respuesta y recuperación de las comunidades.

La disponibilidad de médicos, especialistas, conectividad y servicios básicos será parte de los desafíos que enfrentan los municipios más apartados.

La Cruz Roja Colombiana también mantiene su respuesta humanitaria un mes después del sismo.

La IFRC señala que más de 661 000 personas aparecen registradas como damnificadas y que las necesidades continúan en áreas como salud, salud mental, vivienda, medios de vida y recuperación comunitaria.