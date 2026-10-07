Exreina de La Troncal es detenida en Perú con un revólver y seis municiones

Las autoridades investigan si existe alguna relación con una red dedicada al traslado de armas.

Una exreina de belleza del cantón La Troncal, provincia de Cañar, fue detenida en Perú durante un operativo de control en la zona fronteriza.

Se trata de Odalis Anahí Palma Pesantes, de 21 años, quien fue intervenida en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, región de Tumbes.

Durante el procedimiento, agentes de la Policía Nacional del Perú encontraron en su poder un revólver Smith & Wesson calibre .38 SPL, de color negro y con empuñadura de madera marrón.

El arma tiene la serie AVN3559 y estaba acompañada de seis municiones.

Según la versión entregada por la detenida, ella se encontraba circulando con otras personas que huyeron al observar la presencia de los agentes policiales.

Las autoridades peruanas no han confirmado hasta el momento la identidad ni el número de las personas que la acompañaban.

Investigan un posible vínculo con una red criminal

Palma Pesantes fue trasladada a una dependencia policial del sector y el caso quedó en conocimiento del Ministerio Público de Perú.

La joven es investigada de manera preliminar por el presunto delito relacionado con el porte ilícito de armas de fuego, mientras se determina el origen del revólver y las circunstancias en las que lo transportaba.

Las autoridades también analizan la posibilidad de que la detenida tenga algún vínculo con una banda criminal internacional dedicada al traslado de armamento hacia organizaciones delictivas.

Esta hipótesis todavía forma parte de la investigación y no existe una sentencia en su contra.

El operativo ocurrió en la frontera con Ecuador

La detención se produjo en Aguas Verdes, una zona fronteriza de Tumbes que limita con Ecuador y donde la Policía peruana mantiene controles permanentes.

Las autoridades consideran este sector estratégico debido al movimiento de personas y vehículos entre ambos países y a las investigaciones relacionadas con actividades ilícitas transfronterizas.

Por ahora, las autoridades peruanas buscan determinar el origen del arma, establecer si existen otras personas involucradas y verificar si hubo alguna conexión con redes dedicadas al tráfico o traslado ilegal de armamento.