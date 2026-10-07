Delincuentes se resisten a agentes de control en dos hechos registrados en Guayaquil

Dos hechos registrados entre el martes 6 y el miércoles 7 de octubre evidencian la resistencia de presuntos delincuentes frente a los agentes de control durante procedimientos desarrollados en Guayaquil.

En ambos casos, los sospechosos intentaron evitar su captura. En uno de los hechos dispararon contra un patrullero de Segura EP, mientras que en el otro se produjo una persecución y un cruce de balas luego del robo a una empresa de seguridad.

Robo de armas terminó en persecución

El hecho más reciente ocurrió la madrugada de este miércoles 7 de octubre, cuando un grupo de hombres armados ingresó a una empresa de seguridad ubicada en la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil.

Según información policial, al menos seis personas fueron observadas en las cámaras de seguridad. Parte del grupo utilizaba prendas similares a uniformes policiales y militares y habría simulado un operativo para ingresar al establecimiento.

Tres trabajadores fueron sometidos durante el asalto. Uno de ellos logró alertar al ECU 911, lo que permitió activar la respuesta policial.

Información preliminar difundida durante las primeras horas del operativo señaló que los delincuentes se llevaron 42 armas, entre ellas 30 de fuego y 12 no letales. Sin embargo, durante la presentación posterior de los indicios, la Policía no precisó públicamente la cantidad definitiva de armas sustraídas.

Tras el robo, los sospechosos huyeron en dos vehículos. Uno de ellos fue localizado mediante las cámaras de videovigilancia y comenzó una persecución desde el sector de la Entrada de la 8 hacia el noroeste de Guayaquil.

Durante la persecución, los ocupantes del vehículo dispararon contra los policías.

El seguimiento continuó hasta la vía Perimetral, a la altura del sector de Socio Vivienda y cerca del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

Para detener la camioneta, un patrullero policial se atravesó en su trayectoria y se produjo un choque. Los ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie hacia una zona de matorrales.

Uno de los sospechosos fue aprehendido cerca de las 04:00. Posteriormente se confirmó la captura de otro implicado. En el operativo se recuperaron tres fusiles, dos pistolas, municiones, chalecos de protección balística y dos vehículos.

La Policía también investiga una posible relación de los sospechosos con la organización delictiva Los Tiguerones, una hipótesis que forma parte de las investigaciones y que deberá ser determinada por las autoridades.

Uno de los aprehendidos, identificado como Jhon M., registra antecedentes por asesinato, tenencia y porte de armas y robo, según información policial.

Un día antes dispararon contra un patrullero

La madrugada del martes 6 de octubre, un hecho similar ocurrió en el sur de Guayaquil.

Alrededor de las 05:15, policías que realizaban un patrullaje preventivo en el circuito Trinitaria Norte, en el distrito Esteros, identificaron a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Los agentes les dieron la orden de detener la marcha, pero los sospechosos hicieron caso omiso e intentaron escapar.

Durante la persecución, el acompañante sacó un arma de fuego y realizó varios disparos directamente contra los servidores policiales.

El patrullero de Segura EP recibió impactos de bala. Uno alcanzó el sector izquierdo del faro delantero y otro afectó una de las llantas del vehículo. No hubo personas heridas durante el ataque.

La Policía y Segura EP activaron un operativo con apoyo del ECU 911 y las cámaras de videovigilancia. La motocicleta terminó chocando contra una vereda y posteriormente contra un poste de alumbrado eléctrico.

Los dos sospechosos abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie, pero fueron localizados escondidos dentro de una tricimoto y aprehendidos en menos de 15 minutos.

Los detenidos fueron identificados como Dennis Patricio A. Q. y Jandry Xavier Q. M. Uno de ellos registra antecedentes, según información policial. Ambos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para el proceso correspondiente.

Dos casos con un mismo patrón

Aunque se trata de hechos diferentes, ambos tienen un elemento en común: los sospechosos intentaron evadir la acción de los agentes de control aun cuando ya habían sido detectados y perseguidos.

En el caso del martes, la respuesta fue disparar contra el patrullero después de recibir la orden de detenerse. En el caso del miércoles, los sospechosos dispararon durante la persecución, abandonaron el vehículo tras el choque y trataron de continuar la fuga a pie.

Además, el ataque del martes representa el sexto caso en cinco meses en el que un patrullero de Segura EP ha sido atacado a tiros, según información difundida por la entidad. Los dos episodios vuelven a evidenciar el nivel de resistencia y violencia al que se enfrentan los agentes de control durante los procedimientos de seguridad en Guayaquil