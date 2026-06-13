Cargamento de camisetas falsificadas de la selección fue aprehendido en operativo

Un cargamento de camisetas falsificadas de la Selección Ecuatoriana fue aprehendido durante un operativo de control a un camión de encomiendas que pretendía ingresar esta mercancía ilegal al país.

De acuerdo con información de las autoridades, la comercialización de productos falsificados afecta a la industria nacional.

Camisetas se encontraron en un camión

También perjudica al negocio legal y fomenta actividades económicas al margen de la ley.

"Con esta aprehensión, reforzamos nuestro compromiso de combatir el contrabando y la falsificación", indicó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

La Aduana señaló que las camisetas fueron encontradas en una inspección de rutina realizada a un camión de encomiendas.