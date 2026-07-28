Calendario de Independiente del Valle en 2026: Copa Ecuador, LigaPro y Copa Libertadores
Con 19 puntos de ventaja en el campeonato nacional, los rayados se ilusionan con pelear en los tres torneos. Libertadores, la prioridad.
Independiente del Valle aplasta 4-0 al Manta y consolida su liderato
IDV
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Actualizado:
28 jul 2026 - 17:53
Independiente del Valle afronta una de las etapas más exigentes de la temporada 2026 sosteniendo su protagonismo en tres frentes distintos. El conjunto dirigido por Joaquín Papa mantiene un rendimiento firme tanto en el ámbito nacional como internacional, donde busca consolidar su hegemonía futbolística a base de regularidad, efectividad ofensiva y un plantel equilibrado.
En el marco local de la LigaPro Serie A, el equipo sangolquileño encabeza la tabla de posiciones con una racha positiva que incluye victorias contundentes. Tras superar compromisos clave frente a rivales de peso, los 'rayados' afianzan su candidatura para asegurar el torneo de forma directa, sosteniendo una notable efectividad en la Ciudad Deportiva IDV y sumando puntos determinantes en condición de visitante.
Por su parte, la Copa Ecuador se presenta como una oportunidad inmediata para seguir sumando títulos al palmarés del club. Tras dejar en el camino a Vargas Torres en la fase previa, el cuadro de Sangolquí afronta los octavos de final con la obligación de imponer su jerarquía frente al Manta FC, en una eliminatoria a partido único que exige máxima concentración para no dar margen a sorpresas.
En el plano internacional, la Conmebol Libertadores 2026 vuelve a colocar al club en la palestra sudamericana. Luego de superar una competitiva fase de grupos, Independiente del Valle alista sus armas para la serie de octavos de final contra Deportes Tolima, iniciando el cruce en suelo colombiano para posteriormente definir la clasificación ante su hinchada.
Con una agenda apretada durante los meses de julio y agosto, la gestión de la plantilla y la rotación táctica resultarán determinantes para las aspiraciones de la institución. Independiente del Valle encara este tramo decisivo del año con el objetivo claro de pelear por la triple corona y ratificar su estatus como uno de los proyectos deportivos más exitosos de la región.
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