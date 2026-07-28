Calendario de Independiente del Valle en 2026: Copa Ecuador, LigaPro y Copa Libertadores

Independiente del Valle afronta una de las etapas más exigentes de la temporada 2026 sosteniendo su protagonismo en tres frentes distintos. El conjunto dirigido por Joaquín Papa mantiene un rendimiento firme tanto en el ámbito nacional como internacional, donde busca consolidar su hegemonía futbolística a base de regularidad, efectividad ofensiva y un plantel equilibrado.

En el marco local de la LigaPro Serie A, el equipo sangolquileño encabeza la tabla de posiciones con una racha positiva que incluye victorias contundentes. Tras superar compromisos clave frente a rivales de peso, los 'rayados' afianzan su candidatura para asegurar el torneo de forma directa, sosteniendo una notable efectividad en la Ciudad Deportiva IDV y sumando puntos determinantes en condición de visitante.

Por su parte, la Copa Ecuador se presenta como una oportunidad inmediata para seguir sumando títulos al palmarés del club. Tras dejar en el camino a Vargas Torres en la fase previa, el cuadro de Sangolquí afronta los octavos de final con la obligación de imponer su jerarquía frente al Manta FC, en una eliminatoria a partido único que exige máxima concentración para no dar margen a sorpresas.

Torneo Jornada / Fase Fecha y Hora (ECT) Rival Condición Estadio Copa Ecuador Octavos de Final Mié 29/Jul — 19:00 Manta FC Local Ciudad Deportiva IDV LigaPro Fecha 23 Dom 02/Ago — 13:00 Deportivo Cuenca Local Ciudad Deportiva IDV LigaPro Fecha 24 Dom 09/Ago — 15:00 LDU Quito Visitante Rodrigo Paz Delgado Copa Libertadores Octavos (Ida) Mar 11/Ago — 19:30 Deportes Tolima Visitante Manuel Murillo Toro LigaPro Fecha 25 Dom 16/Ago — 15:00 Delfín SC Local Ciudad Deportiva IDV Copa Libertadores Octavos (Vuelta) Mar 18/Ago — 19:30 Deportes Tolima Local Ciudad Deportiva IDV LigaPro Fecha 26 Dom 23/Ago — 15:00 Leones del Norte Visitante Olímpico Jaime Terán LigaPro Fecha 27 Dom 30/Ago — 15:00 Universidad Católica Local Ciudad Deportiva IDV LigaPro Fecha 28 Mié 02/Sep — 22:00 Barcelona SC Visitante Monumental Banco Pichincha LigaPro Fecha 29 Dom 06/Sep — 22:00 Macará Local Ciudad Deportiva IDV LigaPro Fecha 30 Dom 13/Sep — 22:00 Libertad FC Visitante Reina de El Cisne

En el plano internacional, la Conmebol Libertadores 2026 vuelve a colocar al club en la palestra sudamericana. Luego de superar una competitiva fase de grupos, Independiente del Valle alista sus armas para la serie de octavos de final contra Deportes Tolima, iniciando el cruce en suelo colombiano para posteriormente definir la clasificación ante su hinchada.

Con una agenda apretada durante los meses de julio y agosto, la gestión de la plantilla y la rotación táctica resultarán determinantes para las aspiraciones de la institución. Independiente del Valle encara este tramo decisivo del año con el objetivo claro de pelear por la triple corona y ratificar su estatus como uno de los proyectos deportivos más exitosos de la región.