La Policía difundió un video del operativo en el que fue detenido alias ‘Bobo’

La captura de alias ‘Bobo’ fue difundida por la Policía Nacional a través de un video el 19 de noviembre del 2026.

El hombre fue detenido durante un operativo en el sector San Pablo, en Portoviejo, Manabí, luego de labores investigativas y operativas.

Sobre alias 'Bobo' pesaba una orden de localización y captura por el delito de asesinato.

El detenido era considerado un Individuo de Interés Penal Relevante (IIPR) y estaría presuntamente vinculado con un ataque armado que dejó cuatro personas muertas y otras cuatro heridas en la capital manabita.

Según la Policía, el sospechoso también pertenecería al grupo criminal Los Lobos.

CAPTURADO INDIVIDUO DE INTERÉS PENAL RELEVANTE POR EL DELITO DE ASESINATO Mediante labores investigativas y operativas, la #PolicíaEcuador detuvo de alias “Bobo”, quien registraba una orden de localización y captura por el delito de asesinato, en el sector San Pablo, #Portoviejo. El detenido es considerado Individuo de Interés Penal Relevante (IIPR) y estaría presuntamente vinculado a un hecho violento que dejó cuatro víctimas mortales, hecho ocurrido el 01 de septiembre de 2026. El implicado presuntamente pertenecería al grupo criminal “Los Lobos”. Lo investigamos. Lo identificamos. Actuamos con firmeza. #PolicíaEcuador #EstrategiaOperacional3D #ServirYProtegerConFirmeza — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 19, 2026

El ataque armado en La Subidita al Cielo

El hecho violento ocurrió el 30 de agosto de 2026, cerca de las 18:00, en el sector conocido como La Subidita al Cielo, en la ciudadela Cevallos, parroquia Francisco Pacheco.

De acuerdo con la información policial, varios sujetos llegaron en una camioneta con vidrios polarizados. Dos de ellos descendieron y dispararon contra un grupo de aproximadamente 20 personas que participaba en una celebración popular y religiosa en homenaje a Santa Rosa de Lima, cerca de la capilla del sector.

El ataque dejó cuatro víctimas mortales: Víctor Matías Quimiz Resavala, de 18 años; Daniel Ricardo Vélez Quimiz, de 28; Héctor Fabricio Zambrano Ruiz, de 31; y Euler Ezequiel Bravo, de 58 años.

Vélez registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas en 2025, según los datos proporcionados.

La disputa entre Los Choneros y Los Lobos

El comandante de la Zona 4, William Calle, señaló que el ataque estaría relacionado con una disputa entre las organizaciones delictivas Los Choneros y Los Lobos.

Según explicó, el sector donde ocurrió el atentado sería una zona de influencia de Los Choneros, mientras que en el área contraria operarían Los Lobos.