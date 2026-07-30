Padre de familia fue asesinado tras dejar a sus hijas en la escuela

Un hombre fue asesinado a tiros el miércoles 29 de julio en el sector de Mapasingue, al norte de Guayaquil, pocos minutos después de dejar a sus hijas en una unidad educativa de la zona.

El ataque ocurrió en los exteriores de un bazar, cerca de una iglesia y del plantel educativo, lo que generó alarma entre moradores y padres de familia.

De acuerdo con información de la Policía, la víctima fue interceptada por varios sujetos armados que se movilizaban en un automóvil. Tras perpetrar el ataque, los agresores escaparon del lugar a bordo del mismo vehículo.

Autoridades investigan el hecho

Tras un operativo, el vehículo presuntamente utilizado en el crimen fue localizado en el distrito Modelo y dos personas fueron aprehendidas por su posible participación en el hecho.

Las autoridades también señalaron que el fallecido residía en ese sector de la ciudad y registraba un proceso judicial relacionado con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

No obstante, las investigaciones continúan para determinar del asesinato y establecer el grado de responsabilidad de los detenidos.