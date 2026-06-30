Capturan a alias Gato Negro, segundo al mando de Los Tiguerones.

Galo Javier Suárez Román, alias Gato Negro, fue capturado el 30 de junio de 2026, según informó el ministro de Gobierno, John Reimberg.

Según la información, el detenido cuenta con Boleta de Difusión Roja de Interpol y es requerido por Ecuador por asesinato en 2017, por el que fue sentenciado a 26 años de prisión de la cual escapó.

'Gato Negro' será extraditado

De acuerdo con Reimberg, Suárez Román es cabecilla y segundo al mando de los Tiguerones.

"Tiene abierta una investigación penal por planificar y financiar un atentado terrorista previsto a ejecutarse en mi contra", aseguró el Ministro.

Añadió que alias Gato Negro será extraditado al Ecuador para enfrentar los procesos judiciales pendientes.