Falso policía usaba IA para cambiar su apariencia y estafar mujeres en Manabí

Un hombre se hacía pasar por policía para estafar a mujeres a través de redes sociales.

Un hombre fue detenido en el cantón Jipijapa este martes 30 de junio de 2026 por hacerse pasar por policía para estafar a mujeres a través de redes sociales.

El hombre usaba un uniforme similar al de la Policía Nacional, músculos falsos y editaba sus fotografías con Inteligencia Artificial.

Las autoridades de Manabí lo señalan por estafar a mujeres a través de redes sociales.

Hugo Amores, jefe de Policía de la subzona 13 de Manabí, indicó que una denuncia ciudadana alertó a los agentes sobre las operaciones ilícitas del falso uniformado, lo que permitió su detención.

Asimismo, Amores agregó que el hombre tiene un antecedente penal por intimidación.

En su cuenta de Tik Tok publicaba fotografías editadas con IA en las que aparentaba ser un agente de la Policía Nacional.

El hombre supuestamente solicitaba dinero y las mujeres transferían diferentes sumas de dinero.

El hombre interactuaba con las mujeres en los comentarios de redes sociales y aseguraba ser de Quito, pero viajar mucho por su trabajo.