Policía Nacional intervino cinco barrios del sur de Guayaquil; hay 10 personas detenidas

La Policía Nacional realizó un operativo en cinco barrios del sur de Guayaquil desde la madrugada de este jueves 23 de octubre del 2025, para combatir el crimen organizado.

Decenas de policías llegaron a los barrios: Floresta, Guasmo Sur, Unión de Bananeros, Malvinas Sur y Trinitaria Norte, como parte del operativo Apolo 29, que busca desarticular grupos dedicados al crimen organizado.

Según el jefe policial de la Zona 8, Francisco Zumárraga, las intervenciones de este operativo suponen un golpe a las estructuras de las bandas Los Lagartos, Tiguerones, Mafia 18, y Los Carniceros.

Como resultado de los operativos, se detuvo a 10 personas y que serían presuntos integrantes de bandas. Dos de los detenidos tienen antecedentes penales por tráfico de drogas y otros delitos. En los allanamientos, se aisló a dos menores de edad.

"Nos llama la atención que hallamos una cámara de seguridad (en la Floresta) que usan para vigilar las operaciones de la Policía", dijo Zumárraga.

También se decomisaron bloques de drogas y armas: siete fusiles, cinco pistolas, 24 alimentadoras y más de 2 700 cartuchos.