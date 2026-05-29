Alan Minda, la velocidad que nació en Esmeraldas y hoy ilusiona a todo un país

Hay futbolistas que destacan por su técnica. Otros por su inteligencia. Alan Minda tiene algo que pocas veces se puede enseñar: velocidad para cambiar un partido en segundos.

Nacido el 14 de mayo de 2003 en Esmeraldas, el extremo ecuatoriano ha construido una carrera ascendente que lo llevó desde las canchas formativas hasta convertirse en uno de los nombres jóvenes más prometedores de la selección ecuatoriana.

Su historia comenzó en las divisiones juveniles de El Nacional, pero fue en Independiente del Valle donde terminó de potenciar su talento. Allí encontró el escenario perfecto para desarrollar un juego basado en el desequilibrio, la explosión y la capacidad de atacar espacios, características que rápidamente llamaron la atención dentro y fuera del país.

Minda se desempeña principalmente como extremo derecho, aunque también puede jugar por la banda izquierda o como mediapunta. Con 1,71 metros de estatura, compensa cualquier diferencia física con una aceleración capaz de romper defensas y generar peligro constante.

Su crecimiento en IDV le abrió las puertas del fútbol europeo. En 2023 fue transferido al Cercle Brugge de Bélgica, donde continuó su evolución en una de las ligas que más espacio brinda a los jóvenes talentos sudamericanos. Sus actuaciones en Europa terminaron consolidando su nombre dentro del radar internacional.

El siguiente paso llegó en 2026, cuando fue fichado por el Clube Atlético Mineiro de Brasil, una de las instituciones más importantes del continente. El club brasileño apostó por su proyección y firmó un contrato hasta 2030.

Trayectoria y estadísticas del extremo con la Selección

Pero el sueño más grande de cualquier futbolista ecuatoriano siempre es llevar el color amarillo de La Tri.

Minda recibió su primera convocatoria a la selección absoluta de Ecuador en marzo de 2024, durante el proceso rumbo al Mundial 2026. Su debut con la camiseta de La Tri llegó el 22 de marzo de ese mismo año, en el amistoso ante Guatemala, donde dejó buenas sensaciones y comenzó a ganarse un espacio dentro del recambio generacional de la selección.

Hasta la actualidad registra 19 partidos internacionales y dos goles con la selección ecuatoriana. Además, suma participaciones en Eliminatorias Sudamericanas, amistosos internacionales y Copa América, demostrando que puede responder en distintos escenarios de alta exigencia.

A nivel de clubes, el ecuatoriano acumula más de 140 partidos oficiales en su carrera profesional, con alrededor de 20 goles y 19 asistencias, números que reflejan una evolución constante en su aporte ofensivo.

Su crecimiento también se refleja en el mercado internacional. Según Transfermarkt, Alan Minda tiene un valor estimado de tres millones de euros, una cifra que lo mantiene entre los jóvenes ecuatorianos con mayor proyección en el exterior.

Con apenas 23 años, el camino de Alan Minda parece estar recién comenzando. Su velocidad, atrevimiento y personalidad representan el perfil de una nueva generación ecuatoriana que no le teme a los grandes escenarios. Y mientras La Tri mira hacia los próximos desafíos mundialistas, el nombre del esmeraldeño aparece cada vez con más fuerza entre los futbolistas llamados a marcar el futuro del fútbol ecuatoriano.