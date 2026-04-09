Triple asesinato en Los Ríos se registra a menos de dos semanas del crimen en Quinsaloma

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

La provincia de Los Ríos se manchó de nuevo de sangre, a menos de una semana del crimen en un billar del cantón Quinsaloma, en la misma provincia.

La tarde del miércoles 8 de abril de 2026, un triple asesinato estremeció a los moradores de la cooperativa 20 de Febrero, de la parroquia Venus del Río Quevedo.

Según el testimonio de los habitantes del sector fue una ráfaga de disparos la que acabó con la vida de José Yoza, Milton Sánchez y Jefferson Briones.

"No es justo que lo hayan matado, estuvo en el lugar equivocado", expresó un familiar de Briones.

Según los vecinos, Briones trabajaba como maestro soldador.

Por otra parte, la Policía informó que Yoza, otra de las víctimas, registra antecedentes penales y supone que el ataque era dirigido a él.

Los uniformados mantienen la hipótesis de que el crimen se habría cometido por un ajuste de cuentas.