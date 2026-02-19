Así es por dentro la vida en la cárcel del Encuentro, tras tres meses de funcionamiento

La cárcel del Encuentro entró en funcionamiento con alrededor de 300 presos.

Llegar a la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, incluye el recorrido de aproximadamente de 40 minutos desde la vía a la Costa hacia la comuna Juntas del Pacífico.

Un equipo de Teleamazonas ingresó a la única cárcel de máxima seguridad del país luego de tres meses desde que entró en funcionamiento a pesar de que su construcción no se había completado.

Para ingresar, en el camino hay dos cercos de control con militares armados a ambos lados del camino. Aunque no hay una infraestructura que los albergue.

Los módulos de seguridad cuentan con puertas blindadas, candados y ventanas con seguridad. Los pasillos interiores permanecen iluminados todo el tiempo.

En cada uno de los módulos hay 40 celdas, en cada una viven cuatro personas privadas de libertad. Son ubicados indistintamente de su organización criminal, a diferencia de lo que ocurre en otras cárceles de Ecuador.

Dentro de las celdas hay literas, escritorios, un inodoro y una ducha de metal. Los colchones de las camas cuentan con un forro antiflama.

En las celdas no hay interruptores ni toma corrientes. Solo hay pequeños orificios en una malla para ventilación.

Con un sonido se anuncia que los presos recibirán comida o medicación. Al escucharla, ellos se ubican de frente hacia la pared y con las manos en la cabeza. Un segundo sonido anuncia que pueden abandonar esa postura.

Dentro de la cárcel del Encuentro hay 635 presos, según datos del Gobierno.

Así es el ingreso a la cárcel del Encuentro

La cárcel cuenta con una infraestructura exterior e interior con seis torres de vigilancia, de 9,5 metros de altura cada una, una muralla de nueve metros, seis metros de concreto y tres metros de malla inescalable.

Para el ingreso hay una revisión con escáneres y Rayos X. Son cinco procesos que se deben cumplir para entrar, hay un sexto paso que deberían cumplir visitantes o abogados de los presos, pero eso no pasará, según el Gobierno.

Además de los cinco módulos de máxima seguridad, hay un área transitoria y una zona administrativa.

Cuando los presos llegan a la cárcel del Encuentro son ingresados en pequeñas celdas donde son rapados y cambiados de ropa. En el área médica los privados de libertad son revisados antes de ingresar al centro penitenciario.

Todas las áreas del centro penitenciario cuentan con un sistema de videovigilancia con tres tipos de cámaras diferentes. Según el ministro del Interior, John Reimberg, la cárcel además cuenta con equipos para cortar todo tipo de señal celular y de internet, y además para evitar que drones sobrevuelen el recinto.

Alrededor de 500 drones han sido derribados por sobrevolar la cárcel de máxima seguridad desde que estaba en proceso de construcción, apuntó Reimberg.

Este nuevo centro de máxima seguridad, con capacidad para 800 personas, forma parte de la estrategia nacional para el control penitenciario.