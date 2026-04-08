Esto es lo que se sabe del caso de Christian 'Diablito' Lara

Christian 'Diablito' Lara, exjugador de la Selección de Ecuador, ha sido protagonista por todos los hechos registrados. El exjugador fue detenido por la Policía Nacional el martes 7 de abril por una presunta participación en un intento de robo a un local de tecnología en el sur de Quito.

El hecho ocurrió en el sector de La Magdalena, en el sur de Quito. En el operativo fueron detenidas cuatro personas y otras tres escaparon. Según las investigaciones, el caso está relacionado con el intento de robo de celulares.

El jefe del Distrito Eloy Alfaro, el coronel Pablo Lastra, detalló que la Policía acudió al lugar tras la alerta. "Se intervino de manera oportuna y se evitó que se concrete el delito", señaló. Durante la intervención, los agentes encontraron tres armas de fuego, entre ellas dos de fabricación industrial y un mini fusil artesanal.

Indicó que en lugar de los hechos se registró un cruce de disparos, aunque no se reportaron personas heridas

Una versión oficial de los hechos

Según el ministro del Interior, John Reimberg, los sospechosos involucrados en el hecho, los detenidos pretendían sustraer equipos tecnológicos del local. Entre los artículos recuperados constan laptops, celuares y otros equipos tecnológicos cuyo valor conjunto asciende a USD 9.000, de acuerdo con datos oficiales.

Este monto corresponde a la totalidad de la mercadería que habría sido sustraída durante el intento de robo. Tras la intervención, los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para el inicio del proceso legal correspondiente.

Las autoridades indicaron que se continuará con las diligencias para esclarecer la participación de cada implicado en el intento de robo.

El video que se viralizó en redes sociales

El 'Diablito' Lara fue golpeado por varias personas tras ser detenido por la Policía en el operativo del martes7 de abril. La agresión en contra del exjugador de Liga de Quito, Manta FC, El Nacional entre otros equipos del Ecuador, fue detenido en el sector La Villaflora, en el sur de Quito durante un operativo policial por un presunto robo.

En un video que circula en redes sociales se observa que ciudadanos lo agredieron antes que sea ingresado a un patrullero de la Policía. Varios ciudadanos le propinan patadas y puñetazos, mientras al menos cuatro policías tratan de apartar a los ciudadanos del exjugador profesional mientras este estaba esposado.