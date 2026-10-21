Cinco hombres arrancaron un cajero automático en Rumiñahui y se lo llevaron en un camión

Cinco personas participaron en el robo de un cajero electrónico en el cantón Rumiñahui.

Un grupo de delincuentes arrancó un cajero automático de la pared utilizando cadenas y se lo llevó en un camión durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre de 2026, en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha.

El robo ocurrió aproximadamente a las 03:04 en el sector de Panzaleo, parroquia Fajardo. Según el reporte policial, los involucrados llegaron al lugar a bordo de dos vehículos y un camión.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los hombres sujetaron el cajero con cadenas hasta desprenderlo de la estructura donde estaba instalado. Después lo subieron al camión y huyeron del lugar.

Tras el robo, tres hombres fueron detenidos en el sector de Chillogallo, distrito Quitumbe, en el sur de Quito. Los sospechosos fueron identificados mediante el análisis de las grabaciones de seguridad y otras diligencias investigativas, según un comunicado de la Policía.

Los aprehendidos son Danilo Ll., de 35 años; Andrés P., de 43; y Héctor Y., de 44. Este último registra cuatro detenciones anteriores relacionadas con robo, robo calificado y asociación ilícita, entre 2009 y 2018.

Durante el procedimiento se retuvo un vehículo que estaría relacionado con una placa presuntamente clonada. También se encontraron tres teléfonos celulares que fueron incorporados como indicios.

Las autoridades no han informado cuánto dinero contenía el cajero automático ni si el equipo fue recuperado.

Otro cajero fue atacado con explosivos en Monjas

El robo en Rumiñahui presenta similitudes con otro hecho registrado el 16 de octubre de 2026 en el sector de Monjas, en Quito. La Policía investiga si los detenidos estuvieron involucrados en ambos casos.

En ese ataque, aproximadamente a las 02:30, dos personas llegaron en motocicleta y rociaron aerosol sobre las cámaras de seguridad para impedir que se registraran sus rostros.

Posteriormente, un camión tipo furgón y dos vehículos llegaron al lugar. Alrededor de seis hombres descendieron y provocaron una explosión mediante la modalidad de saturación de gases, con el objetivo de acceder al dinero del cajero.

Sin embargo, los sospechosos no lograron extraer las bandejas de dinero y abandonaron el sitio.

Las autoridades investigan la posible participación de los aprehendidos en otros hechos similares registrados en Pichincha.