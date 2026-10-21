Alerta en PSG: Triunfo agridulce en Champions League deja una lista de lesionados 

Khvicha Kvaratskhelia (n.º 7, al centro), recibe asistencia médica tras sufrir una lesión durante El partido de la tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones de la UEFA.

El París Saint-Germain vivió una jornada agridulce en la UEFA Champions League. El cuadro parisino venció 4-2 al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes. La victoria correspondió a la tercera fecha de la fase de liga.

Sin embargo, el triunfo dejó un serio problema para el técnico Luis Enrique. La alta exigencia física provocó un alarmante saldo de lesionados.

La peor noticia del partido la protagonizó Khvicha Kvaratskhelia. El atacante georgiano abandonó la cancha al minuto 60 con intensos dolores. Los médicos confirmaron la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El jugador pasará por el quirófano y se perderá el resto de la temporada. Su ausencia representa un golpe devastador para el esquema del club.

Ousmane Dembélé tampoco logró completar el compromiso. El extremo francés sintió un fuerte pinchazo en el muslo al minuto 20. El cuerpo técnico ordenó su sustitución de manera inmediata.

El parte médico confirmó una lesión en los isquiotibiales izquierdos. Dembélé estará fuera de las canchas durante varias semanas.

Todos estamos contigo, Kvara. ❤️💙 https://t.co/k23kfUEwYy — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) October 21, 2026

La zona defensiva también sumó contratiempos durante el cotejo. El capitán Marquinhos pidió el cambio en el segundo tiempo. Los exámenes médicos detectaron una lesión muscular en el muslo derecho.

El zaguero brasileño inició de inmediato su proceso de rehabilitación. Su presencia en las próximas jornadas queda totalmente descartada.

A estas bajas se añade la ausencia previa de Nuno Mendes. El lateral portugués quedó fuera de la nómina por una dolencia muscular. Su proceso de recuperación se extenderá por más tiempo. De esta forma, la banda izquierda pierde a otra pieza fundamental.

Luis Enrique mostró su preocupación en la rueda de prensa posterior. El entrenador calificó las lesiones como el peor saldo de la noche. El cuerpo técnico deberá reestructurar el once titular a marchas forzadas. El PSG afrontará un calendario apretado en la Ligue 1 y la Champions League.