Cinco policías y expolicías detenidos por presunto cohecho en Guayas y El Oro

La Policía Nacional informó sobre la detención de cinco uniformados y exunifromados detenidos por presunto cohecho en Guayas y El Oro.

Cinco policías, entre ellos tres servidores en servicio activo y dos en servicio pasivo, fueron detenidos durante la mañana de este jueves 17 de septiembre de 2026.

Esto tras la ejecución de la operación 'Fortaleza 30', desplegada en las provincias de Guayas y El Oro.

La intervención, liderada por la Dirección Nacional de Asuntos Internos en coordinación con la Fiscalía, dio cumplimiento a órdenes judiciales.

Las mismas emitían la detención con multas investigativas dentro de un proceso por presunto cohecho.

Durante los allanamientos se levantaron como evidencias de varios teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes técnicos. Policía Nacional

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los implicados habrían recibido pagos económicos indebidos a cambio de entregar información confidencial.

También son acusados de interferir en actuaciones policiales y evitar el registro de boletas de captura en el sistema informático institucional.

Un teléfono móvil, la clave de la investigación

El caso se originó a partir del análisis pericial realizado al dispositivo móvil de un procesado en otra causa penal.

Allí habrían detectado los contactos y transferencias financieras hacia los uniformados.

Entre los detenidos en servicio activo constante el Teniente Orlando B., el Cabo Primero Robert F. y la Cabo Segundo Gabriela P.

Asimismo, en servicio pasivo fueron aprehendidos el Teniente Darío C. y el Sargento Segundo David T.