Banda usaba casas y vehículos para ocultar y movilizar armas, drogas y cosas robadas en Quito

La Policía Judicial desarticuló a una banda vinculada a 'Los Lobos' que usaba casas y vehículos para movilizar armas, drogas y cosas robadas en Quito.

Una investigación de cuatro meses liderada por la Policía Judicial (PJ) permitió desarticular una célula delictiva vinculada al grupo de delincuencia organizado 'Los Lobos'.

Según las autoridades estaría liderada por alias 'Madrina', que operaba en varios sectores de la capital.

De acuerdo con las indagaciones, esta estructura criminal utilizaba inmuebles en puntos estratégicos y vehículos robados como soporte logístico.

El objetivo era el almacenamiento, acopio, ocultamiento y distribución de sustancias sujetas a fiscalización, armas de fuego y bienes de origen ilícito.

Durante los allanamientos, la Policía Judicial encontró varios kilos de droga.

Allanamientos en El Inca y Tumbaco

En una operación en flagrancia, los agentes ejecutaron dos allanamientos simultáneos en el sector de El Inca, al norte de la capital, y en La Morita, en la parroquia de Tumbaco.

Durante las intervenciones, la Policía aprehendió a cinco adultos (tres ecuatorianos y dos extranjeros) y aisló a un menor de 17 años.

Ninguno de los procesados registraba antecedentes penales anteriores, según dio a conocer la PJ.

Entre los indicios hallados por la Policía Judicial en los inmuebles, habían varios artículos electrónicos.

Evidencias decomisadas en la operación

En el registro de las viviendas se hallaron diversos indicios que evidencian el modo de operar de la organización para el microtráfico y la receptación:

Sustancias ilícitas: 11 kilos de marihuana (equivalentes a 22 000 dosis) y 500 gramos de pasta base de cocaína, junto con tres balanzas digitales.

11 kilos de marihuana (equivalentes a 22 000 dosis) y 500 gramos de pasta base de cocaína, junto con tres balanzas digitales. Armamento: Un arma de fuego tipo revólver.

Un arma de fuego tipo revólver. Vehículos recuperados: Una camioneta reportada como robada el 3 de mayo en Calderón y una motocicleta sustraída el 14 de agosto en San Antonio de Pichincha, además de otras dos motocicletas retenidas.

Una camioneta reportada como robada el 3 de mayo en Calderón y una motocicleta sustraída el 14 de agosto en San Antonio de Pichincha, además de otras dos motocicletas retenidas. Equipos electrónicos y logística: Cinco teléfonos móviles, proyectores, luces led profesionales y otros aparatos electrónicos.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia para ser puestos a órdenes de la Fiscalía, mientras cadena que las evidencias ingresaron bajo de custodia..