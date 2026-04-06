Detienen al presunto asesino del presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas

El empresario Edgar Aguayo fue víctima de un ataque armado al interior de una de sus farmacias en el centro de Esmeraldas.

La Policía Nacional ejecutó un operativo en un motel del cantón Santa Lucía, provincia del Guayas.

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) ingresaron a cada una de las habitaciones del motel El Paraíso, y detuvieron a cuatro presuntos sicarios.

Según información oficial, uno de los detenidos es Jefferson Lara Angulo, con boleta de captura vigente por el asesinato de Édgar Aguayo, empresario y presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, en agosto de 2025.

Según consta en el expediente judicial del caso, Lara fue llamado a juicio por el asesinato de Aguayo en febrero de 2026 junto con otras seis personas. La Fiscalía acusa al ahora detenido como autor material directo del crimen.

Entre los detenidos también consta un adolescente de 16 años y un hombre de 23 con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y tenencia y porte de armas.

De acuerdo con la Policía, es cada vez más frecuente que delincuentes y sicarios utilicen estos establecimientos como escondite, para evadir a la justicia.

Incluso, Santa Lucía es parte -según las autoridades- del corredor del narcotráfico, además de ser territorio de disputa entre Los Tiguerones y Los Lobos para cometer extorsiones.