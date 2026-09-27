Rastreo financiero, agentes digitales encubiertos: las claves operativas de EE.UU. que podrían servir a Ecuador contra el crimen

Estados Unidos ha ofrecido su apoyo a Ecuador en el combate al crimen organizado.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad marcada por el avance, fortalecimiento y organización de bandas criminales.

Ante esta realidad, las lecciones operativas y de inteligencia implementadas en Estados Unidos se han contemplado como una hoja de ruta para frenar el delito.

Así lo señala María José Escobar, especialista ecuatoriana en políticas públicas, seguridad ciudadana y prevención de violencia.

Escobar participó en el International Visitor Leadership Program (IVLP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dentro del proyecto “Regional Collaboration to Combat Transnational Crime”.

Durante tres semanas fue parte de una agenda especializada desarrollada en Washington D.C., Vermont, Ohio, Arizona y Miami.

A través de tres ejes estratégicos, la experta detalla en entrevista con Teleamazonas.com las prioridades para desarticular a las organizaciones delictivas.

Reclutamiento de menores

El reclutamiento de niños y adolescentes se ha convertido en la principal cantera de las mafias en el país, según Escobar.

De acuerdo con datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) recopilados en 2025, el 46% de las víctimas de homicidios en Ecuador se concentra en jóvenes de entre 15 y 29 años.

Además, el 40% de los jóvenes en zonas vulnerables confirma la presencia de bandas en sus barrios.

Aunque la cooptación se evidencia con mayor fuerza entre los 12 y 17 años, según la experta, los análisis de territorio de la OECO revelan que el contacto inicial empieza desde los 10 años.

El reclutamiento de menores con fines delictivos afecta con más fuerza a Ecuador en los últimos años Imagen referencial, Fiscalía.

Escobar explica que la captación ocurre principalmente a través de redes de amigos y plataformas digitales.

Para contrarrestar este fenómeno, Escobar enfatiza que uno de los aprendizajes clave que deja el sistema de seguridad de EE.UU. es la inteligencia preventiva.

La experta indica que no se trata solo de perseguir el delito una vez cometido, sino de compartir información en tiempo real, bajo un constante monitoreo.

Además, señala que debe existir un trabajo fortalecido entre las instituciones para que este sistema clave de inteligencia funcione.

En el caso de reclutamiento es importante la coordinación entre el Ministerio de Educación, el de Inclusión Económica y Social (MIES) y los municipios. Esto, con el fin de intervenir antes de que el menor sea captado, señala Escobar.

"Hay un falso dilema en el que pensamos que, porque la violencia ha evolucionado, la respuesta tiene que ser solo la mano dura. No, la respuesta debe ser integral y la prevención no se puede disminuir". María José Escobar, especialista en políticas públicas, seguridad y prevención de violencia.

Lavado y rastreo de la ruta del dinero

Otro aprendizaje que la experta rescata de la seguridad estadodunidense es que la desarticulación de las estructuras delictivas exige primero asfixiar sus finanzas.

De acuerdo con el OECO, en Ecuador se mueven entre 4 000 y 6 500 millones de dólares anuales por lavado de dinero.

Para golpear la economía ilícita se identifican de EE.UU. tres acciones urgentes:

Fomentar la cultura fiscal

Escobar explica que es necesario promover el cumplimiento tributario y reducir la economía informal para detectar rápidamente el origen de capitales sospechosos.

"Si el primer paso no es una prioridad de cultura fiscal y transparencia de las empresas frente al Estado, vamos a tener mercados informales que ni siquiera podemos rastrear para seguir la ruta del dinero". María José Escobar, especialista en políticas públicas, seguridad y prevención de violencia.

Capacitación técnica en la justicia

Formar de manera continua a fiscales, jueces y policías en delitos financieros complejos y criptoactivos es una de las acciones que se realizan en EE.UU., señala la experta.

Fuerzas de Tarea (Task Forces)

Para Escobar, Ecuador necesita implementar mesas de trabajo integradas por la Policía, la UAFE y la Fiscalía para compartir datos sin trabas burocráticas, siguiendo el modelo estadounidense.

"El concepto de 'Task Force' permite que agentes federales, estatales y locales se sientan en la misma mesa a compartir información en tiempo real, superando el formalismo y la burocracia" María José Escobar, especialista en políticas públicas, seguridad y prevención de violencia.

Redes sociales y ciberdelitos

María José Escobar indica que el entorno digital se ha transformado en el segundo frente más utilizado por los grupos criminales para la captación de menores y la extorsión, según la OECO.

A través de este medio se concentran delitos como la pornografía infantil y el acoso sexual.

Frente a esta amenaza, la experta propone tratar a las redes sociales como un territorio de patrullaje prioritario.

En EE.UU, explica, hay agencias especializadas que emplean agentes digitales encubiertos.

Estos interactúan en plataformas para ubicar a reclutadores, pedófilos y extorsionadores antes de concretar su captura en el plano físico.

EE.UU. concibe las redes sociales y el Internet como zona que debe ser intervenida con patrullajes y agentes encubiertos. Imagen referencial.

Para aplicar este modelo en Ecuador, Escobar señala que es fundamental actualizar el marco legal.

Esto permitiría que las operaciones encubiertas en Internet tengan validez jurídica dentro de los procesos penales.