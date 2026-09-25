36 detenidos y 6,1 toneladas de cocaína incautadas en operativo nacional

La Policía detuvo a 36 personas e incautó 6,1 toneladas de cocaína durante 31 allanamientos ejecutados en cuatro provincias.

La Policía Nacional informó sobre un operativo simultáneo ejecutado en cuatro provincias del país , que dejó 36 personas detenidas y más de 6 toneladas de cocaína incautadas.

La intervención se desarrolló en Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro , como parte de la denominada Estrategia Operacional 3D .

Según la institución, las acciones estuvieron dirigidas contra una presunta organización dedicada al tráfico internacional de drogas , identificada tras labores investigativas y operativas.

31 inmuebles fueron allanados

Durante el procedimiento, los agentes realizaron 31 allanamientos en diferentes puntos de las cuatro provincias.

Como resultado, se decomisaron 6,1 toneladas de cocaína , además de ocho armas de fuego y 899 cartuchos .

Los agentes también encontraron 79 teléfonos celulares y otros indicios que serán incorporados a la investigación para determinar las posibles conexiones y participación de los detenidos.

La Policía no ha detallado todavía la identidad de los aprehendidos, los roles que presuntamente cumplían dentro de la estructura ni el destino que tendría el cargamento de droga.

Las evidencias y los detenidos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.